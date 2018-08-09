王品Q2毛利率2年來低點 EPS 1.56元 獲利仍有挑戰

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (9) 日公布第 2 季財報，單季毛利率下滑至 2016 年第 1 季以來新低，使稅後純益降到 1.2 億元，年減 12.5%，每股純益(EPS)1.56 元，在連 2 季營運衰退態勢下，上半年稅後純益 1.97 億元，年減 26.27%，EPS 2.56 元；展望後市，由於 1 月新開品牌「三哇造面」已在 7 月底收攤，新品牌雖不斷推陳出新，但營運能否如預期樂觀， 顯然還要觀察。

王品第 2 季毛利率降到 46.07%，較去年同期衰退 4.09 個百分點，創 2016 年第 1 季以來新低，顯示連續促銷活動下，已影響整體獲利能力。

展望下半年，王品指出，7 月雖略受瑪莉亞颱風干擾營業，合併營收 13.6 億元仍穩住年增 0.71%，連續 6 個月正成長，看好父親節、七夕情人節節慶商機挹注。

王品強調，接下來將加快新品牌展店速度，並聚焦「非西式套餐類菜系」，包括「PUTIEN 莆田」，「沐越」和「麻佬大」均列入加速展店的重點品牌。

此外，王品也期許垂直整合發揮技術與採購優勢，例如透過夏慕尼、hot 7 和禾樂三大品牌切入鉄板燒品類的完全價格，而鍋物類則有青花驕、聚、石二鍋和 12 mini，力拚藉此提升市場占有率。