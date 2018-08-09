〈中磊法說〉下半年雙位數成長 變數是美中貿易戰

網通大廠中磊 (5388-TW) 今 (9) 日召開法說會，總經理王煒指出，受到美中貿易戰影響，累積存貨高達 10 億元以上， 8 月開始出貨消化，靠著提升高毛利產品占比，下半年毛利率及營益率有望走揚，營運可望較上半年成長雙位數，不過最大變數仍是美中貿易戰的 2000 億美元關稅清單。

王煒認為，美國祭關稅清單，將影響所有產業，中磊沒法預測未來會有哪些影響，只能預先準備好，如果影響只是單一季，把產能拉回台灣是最快、最好的選擇，產能可拉高 1 倍，但是如果影響超過半年以上，就將開始評估將產線轉移東南亞。

中磊調整產品組合，未來毛利率較低的家用閘道器，可能從今年上半年營收占比 38%，降到 2 成以下，智慧家庭監控及固網行動匯流產品比重未來都會增加。

因為原物料上漲等因素，中磊評估，影響系統廠商大約 2 至 3% 的毛利，相信中磊有走出風暴的能力，王煒表示，中磊還能維持毛利率 13% 「蠻驕傲的」，只要客戶、市場需求還在，對未來營運仍然看好。

面對 5G 商機，中磊認為，台灣在整個網通生態圈中還是 follower，初期手機跟大型基站是商機切入點，不過要明顯貢獻營收，初估會落在 2021 、2022 年以後，而中磊今年 9 月將對外宣布相關新案的好消息。

董事長王伯元表示，中磊將透過 4 大策略調整公司體質，包括增加研發團隊，調整產品組合，並增加電信直接銷售，最後是推廣國際化，加強行銷，包括在中南半島、印度等地。