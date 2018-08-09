三大法人賣超9億元 外資大買陸股ETF 連買友達12個交易日

台股今 (9) 日終場跌 47.18 點，收在 11028.07 點，成交量 1241.18 億元，合計三大法人賣超 9.05 億元，其中外資及陸資賣超 7.27 億元，投信賣超 1.88 億元，自營商買超 0.11 億元，個股部分，外資持續敲進面板股友達，已連續買超 12 個交易日，資金跟著陸股利多，大買陸股 ETF、兆豐金與鴻海。

台指期部位方面，外資減碼多單 1621 口，多單未平倉口數則減少至 58302 口。

觀察今日外資買賣超，買超前 10 名分別為元大滬深 300 正 2 24992 張、友達 13421 張、富邦上証正 2 11812 張、鴻海 9421 張、兆豐金 7794 張、華新 7169 張、嘉聯益 6764 張、 元大台灣 50 反 1 6569 張、群創 6569 張、至上 4966 張。

外資賣超前 10 大個股，分別為元大金 25532 張、富邦 VIX 19321 張、華航 15558 張、台泥 15301 張、中信金 14900 張、京元電子 14333 張、旺宏 12578 張、彩晶 8769 張、華邦電 8126 張、宏碁 7341 張。

美國日前宣布對中國 160 億美元商品加徵關稅的日期後，陸股出現短線利空出盡，今 (9) 日滬指和上證指數雙雙大漲，今日外資操作也明顯聚焦在陸股 ETF 上，包括元大滬深 300 正 2 和富邦上証正 2 均高居外資買超前三名。