原相Q3展望樂觀 營收估將季增15%到20%

感測晶片龍頭廠原相 (3227) 第二季歸屬母公司淨利 2.37 億元，季增 31%；而公司對第三季展望樂觀，預估營收將能季增 15% 到 20%。展望第三季，公司提到，不論遊戲機、電競滑鼠、穿戴，或是滑鼠出貨均會優於上季，而在不考慮 NRE 營收能否在第三季入帳的前提下，預估第三季單季營收可望季 15% 到 20%，至於第三季毛利率估計會落在 56% 上下。



原相第三季產線波動部分，首先，在遊戲機方面，因進入旺季，預計相關產品將出貨季增二到三成；而電競滑鼠方面，出貨也將穩健成長；第三季穿戴產品訂單出貨持續成長，業績將季增二至三成；最後就滑鼠部分，旺季加持，加上部分有線與無線滑鼠訂單遞延至第三季出貨，可以預估滑鼠產線第三季出貨也有不錯的成長力道。



而回顧第二季成績單，原相單季營收 13.66 億元，季增 5%，營收成長動能取自穿戴產品業績倍增，以及遊戲機與無人機等產品出貨成長貢獻，另外，原相第二季毛利率 58.1%，季增 2.4 個百分點，取自較佳的產品組合與 NRE 入帳。原相第二季歸屬母公司淨利 2.37 億元，季增約 31%，單季每股淨利 1.82 元，累計今年上半年每股淨利 3.22 元。

