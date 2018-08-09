VHQ-KY上半年獲利年增逾兩成 每股賺6.07元創同期新高

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803) 公佈上半年合併營收 7.63 億元，年增 24.35%，稅後淨利 2.18 億元，年增 21.25%，每股稅後盈餘為 6.07 元，均創歷年同期新高。VHQ 表示，上半年營運表現大幅上揚，主要原因在於電影特效與網劇後製業務大幅成長，並受惠於電影投資處分收益所致。



VHQ 表示，今年上半年毛利率 59% 較去年同期增加 6 個百分點，主要在於高毛利的電影特效業務與網劇後製業務，兩者合計占營收比重已達 70.82%，下半年可望持續成長，整體影像後製業務營運展望樂觀。



根據中國國家電影局統計，2018 年上半年中國電影票房為人民幣 320.31 億元，較去年同期增加 17.82%；總人次為 9.01 億，較去年同期增加 15.34%。其中，國產影片票房為人民幣 189.65 億元，則較去年同期大幅成長 80.1%，達總票房份額的 59.21%，佔據市場主體地位。



VHQ 表示，中國國產電影票房增加明顯帶動整體電影產業蓬勃發展，電影製作的規模化及精緻化已成為主要的發展趨勢，VHQ 身為中國電影後製龍頭廠商，可望成為主要的受惠者之一。



VHQ 自結 7 月合併營收為 1.43 億元，較去年同期增加 40.78%，主要在於已承接的電影特效及後製業務進入製作高峰期，加上去年下半年開始切入的網劇後製業務，亦隨整體製作預算大幅增加而成長，今年網劇後製訂單平均單價將較去年增加約 30%，訂單量亦可望從去年的 2 部倍增至 4 部。



此外，VHQ 已於 6 月份完成收購北京子公司 14% 股權，北京子公司成為 100% 子公司，公司自下半年開始將可全數認列北京子公司的營收及獲利，法人預估，今年北京子公司對整體營收獲利貢獻可望較去年成長 30% 以上。