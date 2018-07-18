VHQ-KY《邪不壓正》上映五天票房破4億人民幣 訂單能見度達明年上半年

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803) 擔綱主要後製特效的年度動作大片《邪不壓正》於 7 月 13 日在中國上映，上映五天票房突破 4 億人民幣；VHQ 表示，目前公司整體訂單能見度至 2019 年上半年，下半年將上映的還有公司參與後製及投資的《奇幻之旅》及《說走就走之畢業旅行》等冒險奇幻大片。由名導演姜文編劇及執導，VHQ 擔綱主要後製及特效的動作喜劇大片《邪不壓正》於 7 月 13 日正式上映，此為姜文繼《讓子彈飛》、《一步之遙》之後「民國三部曲」的最終章，該片由兩岸人氣紅星姜文、彭于晏與廖凡等主演，是今年暑假檔期最受矚目的大陸國產動作電影。《邪不壓正》是由知名小說《俠隱》IP 改編而成，預告片發布 48 小時，點擊率即破 2000 萬人次，可望創下今年暑假票房的新高紀錄。



VHQ 進一步表示，公司近期參與後製特效的電影以科幻與動作片為主，以《三生三世十里桃花》、《鮫珠傳》及《邪不壓正》為例，皆為公司進軍中國 IMAX 電影市場的重要里程碑，並獲得市場青睞及認可，成為中國視覺特效製作公司的領頭羊，目前公司在手的電影後製訂單已排至 2019 年。



近期中國電影製作人、導演及編劇等皆開始邁入高畫質影像內容的製作浪潮，帶動中國電影的製作預算明顯成長，未來中國電影將因為演員酬勞提高、製作時間拉長、以及後製預算增加等三大因素，帶動後製特效技術如 VFX、CGI 等的預算編列幅度持續增加，將有助於公司在影像特效後製業務的短中長期發展。



VHQ 指出，中國電影市場成長快速，根據中國國家電影局統計，今年上半年中國電影票房為 320.31 億元，較去年同期成長 17.82%，其中國自製影片票房達 189.65 億元，則較去年上半年大幅成長 80.1%，達總票房份額的 59.21%，已佔據市場主流地位。中國國產電影票房躍升明顯帶動整體電影產業蓬勃發展，電影製作的大規模及精緻化已成為主要發展趨勢，VHQ 身為中國電影後製龍頭廠商，可望成為主要的受惠者之一。



展望下半年，VHQ 維持樂觀態度，除了電影特效後製業務快速成長外，公司參與後製及投資的電影包括《奇幻之旅》及《說走就走之畢業旅行》等，預估將在下半年陸續上映。

