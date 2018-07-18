VHQ-KY第三季完成收購木星時代70%股權 未來5年目標後製規模成長5倍

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803) 佈局中國影視後製特效市場有成，甫於上個月底完成 100% 收購北京子公司，預計第三季再完成收購木星時代 70% 股權，正式進軍電視劇後製業務，加上今年網劇後製訂單量倍增，公司正式成為囊括中國電影、網劇及電視劇三大市場業務的全方位影視後製公司，VHQ 董事長劉國華指出，VHQ 目標未來 5 年整體後製規模成長 5 倍。劉國華表示，公司自 2013 年切入中國電影後製業務後，至 2017 年底整體中國電影後製特效業務已大幅成長 5 倍。VHQ 今年開始啟動第二個中國五年計畫，其中包括提升北京子公司持股達 100%，持續增加北京後製團隊規模，進行收購木星時代 70% 股權計畫，未來並將尋求其他併購或策略聯盟等合作機會，全面跨足中國網路視頻、電影、電視、廣告及遊戲相關後製業務，目標 5 年內中國影像後製業務再成長 5 倍，期望擴大中國影像後製市場市佔率，持續站穩中國影像特效後製產業的龍頭地位。



劉國華指出，受惠中國網路視頻產業快速發展及付費趨勢普及化，中國電視劇網台聯播比重持續增加，公司看好此一商機，今年繼電影與網劇後亦開始進軍電視劇後製市場，預計第三季完成收購木星時代 7 成股權，即可開始挹注營收獲利。



劉國華說，木星時代會以前期的劇本開發及撰寫、創意策畫、規劃統包等業務為主，可與 VHQ 的後製業務形成良好互補，將有助公司發展自前期設計到後製特效的一站式影像業務，木星時代目前在手的電視劇為 2 部，透過此收購案，除將有效提高公司在後製特效業務的份額，並拉長整體訂單能見度。



劉國華表示，為拓展公司影像後製業務的全方位佈局，全面跨足廣告、電影、網劇、電視劇及遊戲等市場，並提高上下游業務的垂直整合效益，公司並將規劃子公司分拆至香港上市的計劃，期望透過台灣、香港雙平台，持續拓展亞洲整體後製團隊規模，並尋求其他併購機會，進一步提升公司在亞太影像後製業務的規模及市占率。

