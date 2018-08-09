中國有史以來最大海外收購案！傳中國平安欲收購英國保誠亞洲業務

《彭博社》報導，據知情人士表示，中國平安保險 (2318-HK) 有意收購英國保誠 (PRU-UK) 的亞洲保險業務，該交易將重塑亞洲地區正在蓬勃發展的保險業，若該收購案成真，那麼這將會是中國有史以來最大規模的海外收購案。

知情人士透露，中國平安已經向中國政府探詢是否會支持這項交易。另一位知情人士表示，該公司還與銀行討論了潛在的融資方案。

根據 Panmure Gordon 分析師 Barrie Cornes 估計，英國保誠在亞洲的業務，包括其 Eastspring 資產管理部門，可能價值 400 億英鎊 (515 億美元)。另一方面，英國保誠亞洲業務的上半年營業獲利按固定匯率計算成長了 14%，達 10.2 億英鎊 (13 億美元)。亞洲地區貢獻了保誠集團總營業獲利的 42%，高於去年全年度 35%。

英國保誠執行長 Mike Wells 週三 (8 日) 表示，保誠對亞洲地區業務看漲，但不會考慮出售該地區業務。 他表示:「這是一個滲透低且快速成長的保險市場，具有相當大的發展潛力。」英國保誠曾發出聲明，表示將專注於亞洲等成長迅速的市場，公司也將繼續在非洲和美國開展業務。同時，也將按計畫分拆英國保險資產管理業務 M&G Prudential 成為一家新公司。

週三英國保誠集團股價上漲 3.7%，是 3 月 14 日以來的最大漲幅。

中國平安方面，數據顯示，在第一季獲得 260 億美元的現金流後，目前該公司現金和約當現金總共 810 億美元。

在中國政府打擊金融保險公司後，中國平安面臨尋找新成長領域的壓力。近期公司致力於收購包括房地產開發商中國財富土地開發在內的上市公司的股權。

今年中國平安的股價在香港下跌了 13%，市值縮減至 1600 億美元。