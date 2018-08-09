〈財報〉撇除九龍倉置業 九龍倉中期核心獲利減9% 股價大跌逾4%

九龍倉集團 (0004-HK) 發佈截至 2018 年 6 月 30 日止半年度業績，期內收入為港幣 78.23 億元，年減 54.15%，核心盈利減少 66% 至港幣 25.27 億港元。若計入投資物業重估盈餘及其它未變現會計收益或虧損，股東應占集團盈利減少 66% 至港幣 28.6 億元。每股盈餘港幣 0.94 元，擬派發中期股息每股港幣 0.25 元。

業績公佈後，九龍倉一路走跌，截至發稿，大跌 4.247%，報港幣 24.8 元。

圖：新浪財經

撇除已分拆的九龍倉置業 (1997-HK)，九龍倉上半年收入增加 4% 至港幣 78.23 億元，反映投資物業增加 27%、發展物業增加 4% 及撤出通訊、媒體及娛樂分部。營業盈利增加 84% 至港幣 27.68 億元。核心盈利減少 9% 至港幣 25.27 億元。若計入投資物業重估盈餘淨額港幣 3.69 億元，集團盈利下跌 19% 至港幣 28.6 億元。

公告顯示，此為分拆九龍倉置業後的首份報告，為使比較分析有意義，已對 2017 年的比較數字作出調整。期內，發展物業和物流的貢獻下跌，前者的部分原因為時間差別，而其它所有業務分部則錄得增長。

將九龍倉置業從 2017 年業績中撇除，投資物業收入增加 27% 至港幣 16.85 億元及營業盈利增加 21% 至港幣 9.56 億元。大陸投資物業收入增加 29% 及營業盈利增加 23%，乃受成都國際金融中心開始作出回報及長沙國金中心新開幕所帶動。

發展物業附屬公司確認入帳的收入上升 4% 至港幣 39.38 億元，營業盈利上升 123% 至港幣 13.27 億元。然而香港合營項目 MountNicholson 的貢獻減少，因為在新的會計準則下銷售額由簽署正式協議時確認推遲至於轉讓完成時確認，這導致核心盈利減少 24% 至港幣 15.67 億元。

此外，物流收入減少 8% 至港幣 12.56 億元，營業盈利下跌 30% 至港幣 2.47 億元，因為現代貨箱碼頭所處理的輸送量及收益減少。

按應佔分額計，香港物業收入減少 40% 至港幣 12.7 億元，營業盈利則減少 17% 至港幣 8.64 億元；此外，受制於大陸冷卻熾熱樓市的行政措施，集團應佔大陸已簽約銷售額權益減少 36% 至人民幣 72 億元。

截至 6 月底，未確認銷售額增加至人民幣 213 億元，涉及的面積達 90 萬平方公尺。中國發展物業收入減少 15% 至港幣 57.92 億元，營業盈利增加 45% 至港幣 18.38 億元，中國投資物業收入則增加 29% 至港幣 16.06 億元，營業盈利增加 23% 至港幣 8.97 億元。