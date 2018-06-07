中國平安躋進富比士全球2000強第10位 股價漲近3%

美國財經雜誌《富比士》(Forbes) 發佈 2018 年「全球上市公司 2000 強」排行榜。得益於 2017 年市值的強勁表現以及營收、利潤、資產規模等各項業績的穩健增長，中國平安 (2318-HK) 連續第 14 年入圍該榜單，首次躋身全球第 10 位，較去年提升 6 位，蟬聯全球多元保險企業一哥地位。

截至今 (7) 日 11:19，中國平安股價上漲 2.796%，報港幣 80.05 元。

圖：新浪財經

排名前 10 名的企業分別為：工行 (1398-HK)、建行 (0939-HK)、摩根大通、伯克希爾哈撒韋、農行 (1288-HK)、美國銀行、富國銀行、蘋果、中行 (3988-HK) 和中國平安。其中，中國平安 2017 年的營收為 1416.2 億美元，利潤 138.9 億美元，資產 1.06 兆美元，市值為 1814 億美元。

得益於服務品質的提升和創新科技的應用，中國平安多年來保持著持續穩健的發展。2017 年，中國平安整體業績實現持續、強勁增長，營收達人民幣 8908.82 億元，年增 25%；淨利潤為人民幣 999.78 億元，年增 38.2%；歸屬于母公司股東淨利潤人民幣 890.88 億元，較去年強勁增長 42.8%。總資產超人民幣 6.49 兆元，較年初增長 16.4%。

中國平安價值獲市場認可，2017 年全年股價大幅上漲，A 股漲幅 101.4%，H 股漲幅 114.1%，市值突破 1.2 兆元，居全球保險集團第一位。

截至 2018 年 3 月 31 日，中國平安個人客戶數達到 1.73 億。

中國平安在《富比士》最新一期「全球上市公司 2000 強」中名列第 16 位；在美國《財富》雜誌「全球領先企業 500 強」中名列第 36 位；在英國 WPP 集團旗下 Millward Brown 公佈的「BrandZ 最具價值全球品牌 100 強」中名列第 43 位。

