恒指新貴今出爐 中生製藥呼聲高 有機會的還有它們

恒生指數公司將在今 (10) 日公布恒指成分股的檢討結果，證券界人士估計市值已逾港幣千億元的中國燃氣 (0384-HK) 以及中國生物製藥 (1177-HK) 有機會入選，但亦有分析認為，今日藍籌股陣容未必有變動。

今年 5 月，恒指公司宣布納入石藥集團 (1093-HK) 為恒指成分股，剔出聯想集團 (0992-HK)，而石藥更成為首隻藍籌藥業股。相比於石藥在上一次檢討大熱入選，這次市場則未有共識。

《星島日報》報導，光大新鴻基財富管理策略師溫傑估計，中國燃氣以及中國生物製藥有機會入選，而恒隆地產 (0101-HK) 則有機會剔出，主要是考慮市值以及成交額等因素。

耀才證券研究部總監植耀輝則認為，除了中國燃氣以及中國生物製藥之外，申洲國際 (2313-HK) 都有機會入選。至於遭剔出的則以招商局港口 (0144-HK) 機會較大。

若單計市值，恒大 (3333-HK) 以及融創 (1918-HK) 都有機會問鼎藍籌，但現時恒指已有 3 隻內房股，市場人士普遍認為，短期內再納入內房股的機會不大。

如果恒指公司希望引入不同行業的藍籌股，以達到成分股多元化及令指數有更大代表性，則從事體育用品的安踏體育 (2020-HK) 亦有機會以黑馬姿態入選。

協同博勤金融集團行政總裁曾永堅表示，現時並沒有明顯的恒指新貴選擇，恒指公司有可能在這次檢討按兵不動，留待下次檢討才更改恒指組成。