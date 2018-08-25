謝金河：台股在11000點 個股表現大不相同

【文／謝金河】

中美貿易戰愈演愈烈，美國總統在他的推特上連發四則推文，說四月貿易戰開打以來，中國股市下跌二七％，結果超過預期，川普認為這場貿易戰美國勝券在握，而這也更加讓人看清楚，貿易戰的背後，其實金融戰才是主戰場，這場由美國發動的貿易戰，牽動著股市、匯市、房市、債市的巨大變化。

川普把中國股市的下滑當成貿易戰的指標之一，這個訊息值得注意。如果看中、港、台及美國這四個市場的股價表現，今年以來，美國道瓊上漲三．六七％，Nasdaq 上漲十四．一九％，羅素二○○○上漲九．五七％，費城半導體上漲十一．七三％。美國六大指數全面上揚，這其中又以中小型的羅素二○○○變化最大，二月美國小股災，羅素二○○○跌到一四三六．四三，如今拉升到一七○八．五六，上漲了二七％。最大的原因是川普對中國祭出高關稅，這使得過去被中國廉價商品打得毫無招架的中小企業又復活了，這可以解釋中美貿易戰開打，川普民調愈打愈高的主因。

中港股市成了重災區

相對來看，中國深滬股市災情慘重，滬深三○○、上海Ａ、深圳Ａ跌幅都在兩成左右，直到八月七日才發動一波絕地大反攻，上海Ａ股上漲二．七六％，一記長紅化解了破底的頹勢，而香港股市今年跌了五．五八％，但如果從最高點來算，最大跌幅達十七．六％，可見中港股市在中美貿易戰下成了重災區。

相對來看，台股表現相對穩健，到八月七日為止，加權指數小漲三．二％，櫃買指數上漲二．二四％，摩台指上漲三．四三％，最難能可貴的是今年外資淨匯出逾二八○○億，但台積電、鴻海頂過外資巨大賣壓，如今股價都能穩住，台積電從最低的二一○元拉升到二四九．五元，鴻海跌破八○元後，也穩在八○元以上，這給了台股很大的助力。

最近很多人都不約而同問我，台股在萬點以上那麼久，目前在一萬一千點左右，台灣經濟真有這個實力？一直以來，大家對台灣的評論表現唱衰的比看好的多，大家一直都沒有信心，我特別告訴他們，台灣的基本面並不差，例如，從總體經濟表現來看，美國第二季ＧＤＰ四．一％，台灣是三．二九％，台灣已連續三個季度跑贏南韓，但是川普說美國ＧＤＰ四．一％，全美鼓掌叫好，小英說台灣ＧＤＰ表現超過南韓，卻一片罵聲連連！再看出口表現，第二季出口八四○．九億元，成長十一．二三％，比第一季的七九九．四億，成長十．六％還出色，今年上半年出口一六三八億，比去年同期成長十．九％，在台幣頻頻升值的情況下，台灣的出口表現可說是可圈可點。

再回來看股市的交易紀錄，今年一到七月全體集中市場成交十九．六三六兆，單是集中市場日均量已達一四○二．六億元，這比去年平均一○四八．七億，日均量成長四成，如果再回去推算小英總統上任那一年，二○一六年日均量七七五．二億元，這個成長幾乎倍增，今年上半年，單是證交稅繳庫即達五三二億元，已創下九年同期新高，今年集中市場日均量可能打破史上最高成交紀錄。

被動元件恐有下調壓力

再看上市公司的成績單，去年全體上市公司營收三○．五五兆，稅前盈利二．六四兆，全體上市櫃公司稅後淨利二．一九兆，成長二一．七九％，今年首季稅後淨利五六四六億，第二季財報進入密集公布的重要時刻，看起來第二季上市櫃公司獲利表現會十分驚人，這其中最耀眼的是被動元件，國巨在八月七日公布季報，一如外界預期，這是一張漂亮到不行的成績單，第二季營收一九二．四三億，淨利一○八億元，以除權後的股本來看，ＥＰＳ四二．九五元，照這樣的態勢，今年ＥＰＳ要挑戰一○○元，似乎有這個架式，ＥＰＳ如果以除權前來算，首季ＥＰＳ十．○四元，第二季三○．八元，這樣強大的獲利數字可以撐住最近技術面激烈的調整壓力，可望使得股價在跌破半年線後穩住。

整個被動元件產業在第二季都交出一張令人難以想像的好成績單，華新科首季ＥＰＳ二．七元，第二季淨利四三．六九億，ＥＰＳ九．○三元，上半年交出ＥＰＳ十一．七三元的好成績，七月單月淨利二七．二九億元，ＥＰＳ五．六五元，一至七月ＥＰＳ已高達十七．三九元，股價從四九一．五元殺下來，一直跌到二七八元，股價沒有破年線，姿態又比國巨高了一些。其他的波動元件股也都是滿堂彩，禾伸堂第二季ＥＰＳ六．一二元，第一季三．一元，上半年ＥＰＳ九．二二元；大毅科首季ＥＰＳ只有○．一三元，但上半年二．○五元，第二季獲利也追了上來；信昌電第二季每股淨利二．六六元，上半年ＥＰＳ三．五三元。被動元件股獲利耀眼奪目，但是股價基期太高，耀眼的獲利，只是讓股價跌勢穩住，這代表了股價已領先基本面漲在前面，現在進入下半場的賽局，被動元件景氣會不會急遽反轉？這才是最重要的課題。

這是今年高基期的窘況，要過完第三季後局面才會比較明朗，這也許可以參考一下中國被動元件廠在這一波漲價潮中的擴廠情況，八月八日中國最大被動元件廠風華高科一價跌停到底，一個月來從二四．八一人民幣殺到十六．四九人民幣，跌幅不輕；另一家宇陽科技以天利控股集團名義在香港上市，最近也從二．二三跌到一．五港元，可以看出被動元件股在兩岸三地的下調壓力。

來源：《先探投資週刊》 1999 期

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