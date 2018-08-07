〈每日外資外匯觀點〉英鎊1.3之下整理、歐元進行頸線保衛戰 

週一 (6 日) 美元兌主要貨幣上漲，美元指數一度來到 95.53 的高點；英鎊則受到英國貿易大臣 Liam Fox 言論的影響，在市場對無協議脫歐的擔憂加深下，重挫至 11 個月來低點，在 G10 貨幣中表現最差。

道富銀行東京分行經理 Bart Wakabayashi 表示，中美貿易爭端對市場造成的負面影響雖不像先前那樣激烈，但當市場的不確定性上升時，最受青睞的避險貨幣就是美元。

勞埃德銀行：英鎊 1.3 之下進行整理

Fox 表示，英國脫歐談判有可能以失敗告終，達不成協議的可能性為 60%。FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 認為，隨著退歐不確定性升高，英鎊將進一步下跌，跌破 1.3 後，1.29 恐怕也難守得住。

德國商業銀行分析師 Axel Rudolph 表示，英鎊將回測 1.2925 支撐，若跌破，則進一步測試 2016 年 8 月低點 1.2866；但若重回 7 月高點 1.3363 之上，反彈上看 1.3474 和 1.3580。

勞埃德銀行分析師 Robin Wilkin 指出，由於英國議會在八月期間休會，使得政治風險減弱，預期英鎊將進行整理，英鎊兌美元將在 1.3 之下進行整理，支撐位於 1.29-1.2935 之間。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

FX Charts：澳幣關注澳洲央行利率決策聲明

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 表示，澳洲央行 (RBA) 今天的利率決策聲明，儘管市場預期利率政策按兵不動，但仍將為澳幣多空帶來方向，建議可做多澳幣兌紐幣、澳幣兌歐元及澳幣兌英鎊。

澳幣兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

巴克萊：歐元進行頸線保衛戰

巴克萊銀行分析師認為，本週公布的經濟數據可能會擴大歐元兌美元的下行風險，此外，義大利政治、勞動力市場改革等也對中近期義大政治前景帶來風險。

該行指出，歐元兌美元若跌破 1.1509 附近的頸線位置，將宣告近期的區間整理失敗，將進一步走跌。

東京三菱日聯銀行研究團隊表示，儘管預期歐元兌美元年底前上看 1.18，但近期歐盟與美國貿易關係紓緩，歐元卻未能順勢走高，在利多無法提振下，仍有進一步下跌的空間。