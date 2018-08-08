〈每日外資外匯觀點〉歐元中期打底、0.895以上先賣出歐元兌英鎊

加拿大國家金融銀行 (NBF) 分析師指出，在美國經濟過熱下，將促使聯準會持續收緊貨幣政策，依舊看好美元短期走勢，而且隨著貿易緊張局勢不斷升級，短期內風險厭惡情緒可能回歸，不排除美元立即出現反彈的可能性。

不過三菱日聯銀行 (MUFG) 表示，根據商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，目前投機者美元多頭部位已升至去年一月以來最高，預期倉位調整將壓抑美元走勢。

三菱日聯：歐元中期打底 年底上看 1.18

周三亞洲盤中，歐元兌美元大幅上漲後重回到 1.16 附近，三菱日聯銀行指出，該匯價在 1.15 具強力支撐，儘管仍看好歐元，但預期走勢穩健，而非顯著上漲，目前歐元仍在進行中期打底，年底目標上看 1.18。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

丹斯克銀行研究團隊指出，義大利預算的問題近期仍對歐元走勢具有影響力，目前美元淨多單部位持續增加，而歐元多單部位則較溫和；預期歐元兌美元在 1.15 具支撐，但若跌破，將會有短暫跌勢，跌幅也不會很大。

丹斯克銀行建議 0.895 以上賣出歐元兌英鎊

丹斯克銀行高級分析師 Jens Sorensen 表示，受到英國脫歐的不確定影響，歐元兌英鎊近期將在 0.875-0.895 區間震盪，從風險回報的角度來看，若匯價突破 0.8950 建議逢高賣出歐元兌英鎊。

歐元兌英鎊日 K 線圖。(來源：新浪財經)

荷蘭合作銀行認為，歐盟在伊朗問題上的舉動顯然會激怒美國，增加歐元下跌的風險。不過，目前市場對於美國聯準會的升息進程已反映在匯價上，美元需要有新的利多來脫離目前的整理區間。