港股午盤漲0.9% 騰訊大漲 內房、航空、金融股齊揚

恒生指數今 (9) 日) 低開 0.35%，隨後恒指翻紅大漲，截至午間收盤，恒生指數漲 0.9%，報 28614.52 點。國企指數漲 0.98%，報 11008.28 點；紅籌指數漲 0.69%，報 4268.34 點。

重磅股上漲。騰訊 (0700-HK) 漲 2.36%；港交所 (0388-HK) 漲 1.66%，友邦保險 (1299-HK) 漲 2.05%。

內房股上漲。融創中國 (1918-HK) 漲 5.86%；萬科企業 (2202-HK) 漲 5.17%；碧桂園 (2007-HK) 漲 3.33%，領漲藍籌，中國恒大 (3333-HK) 漲 3.21%。

航空股上漲。中國南方航空 (1055-HK) 漲 5.02%；中國東方航空 (0670-HK) 漲 4.73%；中國國航 (0753-HK) 漲 5.29%。

中資金融股上漲。華泰證券 (6886-HK) 漲 4.58%；中國平安 (2318-HK) 漲 2.04%；招商銀行 (3968-HK) 漲 1.32%。

眾安線上 (6060-HK) 大漲 7.57%，交銀國際 (3329HK)) 維持「中性」評級，目標價由港幣 66 元降至 45 元，仍遠高於現價。

中興通訊 (0763-HK) 股價大漲，A 股漲停；H 股漲 9.41%，報港幣 13.02 元。富瑞給予中興通訊 H 股「買入」評級，目標價為港幣 16.22 元。

分析指出，恒指最多升近 270 點，高見 26628 點，惟未見成交量特別增加，估計指數僅是反彈，並未出現明顯逢低買進跡象，市場取態依舊謹慎。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 26.82 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 7.87 億元；深股通淨流入人民幣 14.86 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 5.67 億元。

滬股通中資金流入最多的是中國軟體，淨流入人民幣 2.16 億元，其次為中國平安、保利地產、貴州茅台、中科曙光。資金流出最多的是中國石化，淨流出人民幣 4789 萬元。

深股通中資金流入最多的是中興通訊，淨流入人民幣 5.05 億元，其次為京東方 A、萬科 A、格力電器、海康威視。資金流出最多的神州高鐵，淨流出人民幣 1.33 億元。