獲利和用戶大減 棋牌遊戲商Microbeam擬港股上市估值堪憂

經營掌心遊平台和人民棋牌平台 2 家線上棋牌遊戲平台公司 Microbeam 向港交所遞件申請上市，惟該公司今年獲利和用戶雙雙大幅下滑，估值空間堪憂。

Microbeam 於 2017 年 12 月 6 日，在開曼群島註冊成立一家獲豁免有限公司，目前已經成為集團控股公司，總部位於上海，目前根據合約安排通過經營實體在中國開展幾乎全部業務及經營。

從股權結構上來看，公司由 Iluvatar BVI、Hua Xing Wealth BVI、King of Glory BVI、Golden Dolphin BVI，Zigzag Games BVI 及 Quatum Internet BVI 分別持有 50.77%、23.08%、7.15%、 7.12%、7.7% 及 4.18%。

招股書顯示，Microbeam 是中國綜合線上棋牌遊戲開發商，發行商和運營商，同時專注於手機及 PC 遊戲並擁有當地語系化遊戲開發能力。公司不僅為玩家社區創建社交平台，還專為線上棋牌遊戲競技打造智力運動競技平台。Microbeam 的遊戲覆蓋中國 19 個省份及自治區以及 84 個地級市。

根據艾瑞諮詢資料，按 2017 年 Microbeam 於中國的收益計，公司名列前六大本地化在線棋牌遊戲公司。

截至 2017 年 12 月 31 日 3 個年度，Microbeam 業務保持增長，2015 年、2016 年及 2017 年以及截至 2017 年及 2018 年 4 月 30 日前 4 個月，公司的收益分別約為人民幣 12550 萬元、20270 萬元、24680 萬元、9150 萬元及 5930 萬元。同期，獲利利分別為人民幣 7420 萬元、11620 萬元、12940 萬元、5560 萬元及 2220 萬元。

對比 2017 年 4 月 30 日前 4 個月以及 2018 年 4 月 30 日前 4 個月業績情況，收益減少約人民幣 3220 萬元，年減 35.2%，獲利減少約人民幣 3340 萬元，年減 60%。

收益和淨利的減少伴隨著的是使用者流失，招股書顯示，Microbeam 正在遭遇嚴重的用戶流失危機。截至 2018 年前 4 個月，掌心遊平台的平均月活躍量稍有增長，與 2017 年前 4 個月年增 16.1%，而人民棋牌平台月活躍量則年減 51.5%，用戶流失超過一半。

Microbeam 的遊戲營收主要來自銷售遊戲裡的虛擬物品，如虛擬代幣、房卡等，用戶大幅流失必然造成收益的減少。根據招股書，2018 年前 4 個月來自人民棋牌平台的收益年減 62.2%，僅為人民幣 976 萬元。

在支付方面，Microbeam 似乎也存在壓力，招股書指出，公司利用協力廠商線上支付管道 (如支付寶、微信支付、蘋果支付、易寶支付及其它線上支付服務) 以方便玩家購買虛擬代幣、房卡和其它虛擬物品，面臨與該協力廠商線上支付管道相關的各種風險及不確定。