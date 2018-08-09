線上、線下雙通路齊下 淘帝-KY7月營收年增17%

受惠於 TOPBI 品牌持續擴張線上及線下版圖，淘帝 - KY(2929) 單月營收較去年同期，持續保持雙位數成長力道，7 月營收達 4.45 億元，月減 1.69%，年增 17.10%，連續 9 個月維持雙位數年增表現；累計 1-7 月營收 33.49 億元，年增 16.70%。淘帝 - KY 表示，今年在電商領域及實體銷售門市銷售皆有所斬獲，不僅累計前 7 月線上電商銷售達 1 億元，超越去年全年線上電商銷售表現，同時，旗下代理商展店步伐明顯加快，今年上半年實體銷售據點一舉突破 1,545 間，主要因第七代 Plus 形象店專為 shopping mall 所設計，創下上半年新增 45 家門市據點佳績，增加門店數明顯較去年同期多出 18 家。



淘帝 - KY 指出，看好消費者對於品牌認同度及產品品質要求提高，將有利於中高端童裝品牌發展，持續透過強化快時尚童裝設計實力、線上線下全通路銷售布局雙管齊下，一方面縮短產品從開發至上架之時間加速接軌當季時尚潮流，滿足多元化的消費需求，一方面致力於 TOPBI 品牌購物 APP、官網商城等線上會員數與電商銷售比重提升，銷售觸角可望進一步延伸至尚無代理商的空白區域。



展望第三季，淘帝 - KY 維持審慎樂觀看法。淘帝 - KY 提到，旗下 TOPBI 品牌將持續聚焦電子商務領域發展，在維持每年廣告費用占整體營收 13%~15% 之預算下，增加線上行銷費用投放比重；此外，第二季營益率達 20%，未來隨著 TOPBI 品牌市占率與銷售規模持續放大，虛實通路策略及時掌握消費者採購童裝喜好，將持續創造未來長期營運動能。