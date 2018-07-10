TOPBI市占率提升 淘帝-KY6月、Q2、H1營收三創同期新高

淘帝 - KY(2929)6 月合併營收 4.52 億元，年增 26.33%；第二季合併營收達 16.66 億元，年增 18.61%；上半年營收 29.04 億元，年增 16.64%。淘帝 - KY 指出，受惠第二季適逢中國童裝傳統旺季，旗下 TOPBI 品牌市占率不斷擴大，帶動單月、單季及上半年整體營收表現均創下歷年同期新高之亮麗成績。 淘帝 - KY 表示，受惠 TOPBI 品牌旗下福建、山西、湖南地區代理商，為擴大當地市場銷售表現持續拓展門市數量，再加上今年針對 TOPBI 品牌門市形象進一步升級，推出以聚焦大坪數需求購物中心位址的「第 7 代 Plus」形象風格店，亦陸續於福州、長沙、武漢等城市新開超過 30 家新門市，一舉推動旗下品牌門市數量較去年同期的 1,478 間成長至 1,545 間。



此外，為強化快時尚多變設計風格，淘帝 - KY 提到，第二季針對世界盃足球賽事推出各類運動包括足球系列童裝，並擴大高鐵動車、線上平台、廣播等行銷宣傳，各地區代理商備貨力道踴躍，成功帶動 TOPBI 品牌運動系列童裝整體銷售表現達近 5,000 萬元銷售表現，凸顯在快時尚領域轉型之效益。



淘帝 - KY 進一步表示，旗下 TOPBI 品牌市占率表現隨著近幾年中國童裝市場規模擴大而同步走升，整體營運仍保持良好成長動能，不僅止於各地區實體門市銷售表現暢旺，更是在電商銷售布局亦皆有斬獲。



淘帝 - KY 指出，今年以來持續積極強化 TOPBI 品牌購物 APP、官網商城等線上會員數，目前 TOPBI 品牌線上會員數已達五萬人水準，以及透過線上代理商加入推動知名第三方銷售平台天貓、京東商城等線上銷售管道，帶動 2018 年上半年線上電商銷售營收比重達近 3%，並超越去年全年線上電商銷售表現；此外，天貓和京東之 TOPBI 品牌旗艦店在物流、客服及商品等方面綜合評分優於同業水準，以期下半年持續積極拓展線上電商銷售布局，帶動 TOPBI 品牌線上電商銷售保持高雙位數成長。



展望第三季，淘帝 - KY 維持審慎樂觀看法，將持續致力於提升 TOPBI 品牌整體形象及門市風格創新，除加速快時尚領域轉型、優化生產供應商管理步伐，透過縮短產品從開發至上架之時間，即時推出當季創新熱賣款；下半年也將擴大線上電商銷售表現，今年廣告投放將集中於第二季於第三季期間，並控管每年行銷廣告費用占整體營收約 13~15% 之比重，達到有效行銷推廣效益，以期帶動未來整體營運續創高峰。