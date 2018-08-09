開發金前7月稅後獲利年增64% EPS 0.54元 證券及銀行獲利創今年新高

開發金 (2883) 公布 7 月自結稅後獲利 17.24 億元，累計前 7 月稅後獲利 78.29 億元，年增率 64%，每股盈餘 0.54 元，開發金表示，7 月法人買超帶動台股指數走揚，有利於投資部位操作及表現，上市櫃公司步入發放現金股利旺季，反映於整體證券業務、認列中壽 (2823) 轉投資收益各項業務，證券及銀行單月獲利均創今年新高。凱基銀 7 月獲利主要來自淨利息及手續費收入，以及債券殖利率彈升有利於避險交易、股權投資之現金股利陸續入帳，7 月份稅後獲利 6.74 億元，累計前 7 月稅後獲利 22.23 億元。



證券業務部份，經紀業務、自營及債券業務穩定貢獻，凱基證 7 月稅後獲利 9.11 億元，創今年以來新高，累計前 7 月稅後獲利 29.46 億元。



中華開發資本 7 月份營運主要來自直接投資部位之出售利益貢獻，7 月份稅後獲利 0.28 億元，累計前 7 月稅後獲利 25.98 億元，中壽 7 月份稅後獲利 28.76 億元，累計前 7 月稅後獲利 91.34 億元。