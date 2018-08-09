萬達Q2獲利倍增 上半年EPS 1.86元 全年獲利表現可期

萬達光電 (5220-TW) 第 2 季毛利率 24.28%，季增 2 個百分點，年增 0.96 個百分點，稅後純益 0.48 億元，季增 128%，年增 60%，每股純益 1.3 元，表現優於法人預期，累計上半年稅後純益 0.68 億元，每股純益 1.86 元；萬達主攻軍規、醫療、博弈、大尺吋等高毛利利基產品，法人看好今年獲利表現可望大幅成長。

萬達第 2 季營收 3.12 億元，季增 2.2%，年減 0.95%，匯率帶動毛利率較首季增加 2 個百分點，單季匯兌收益約 0.17 億元，稅後純益較首季倍增；累計上半年營收 6.17 億元，年減 0.8%，毛利率 23.73%，匯兌收益 0.07 億元，稅後純益 0.68 億元，年增 48.8%，每股純益 1.86 元。

萬達主要產品為高溫五線電阻式觸控面板，及投射電容式觸控面板，主攻少量多樣、客製化的利基市場，以市場分類來看，目前有 8 大應用產品，最大占比為工控產品，未來目標將營收占比由目前 43.5% 調整至 40%。

萬達指出，包括軍規、醫療、博弈、大尺吋等高毛利利基產品營收占比將朝 35% 前進，預估今年可達 30%，商規、泛交通及車用部分，營收占比將由目前 28.8% 調整至 25%。

在工業、軍規及醫療出貨穩定下推升第 2 季的營運表現，7 月營收 1.09 億元，月增 2.36%，年減 5.23%，累計前 7 月營收 7.26 億元，年減 1.56%，法人預期，在歐洲市場成長下，加上軍事、醫療產品出貨穩定，全年營收年增個位數，獲利則可望大幅優於去年。