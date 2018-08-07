阿里巴巴擬合併外賣業務餓了麼+口碑 對抗美團點評

據知情人士指出，阿里巴巴 (BABA-US) 計劃合併外賣業務單位「餓了麼」和「口碑」，並計畫在之後為該事業體進行融資，以加強對抗騰訊 (0700-HK) 的「美團點評」的競爭力，爭取中國 O2O 市場的主導地位。

消息指出，阿里巴巴計劃為合併後的事業體籌集 30 億至 50 億美元的資金，預估該事業體的市值最高可達 250 億美元。

Canalys 研究公司駐上海的研究分析師 Mo Jia 表示: 「阿里巴巴和美團是市場上可以提供全面 O2O 服務的兩家主要公司。阿里巴巴的三個部門互補，將他們合併到一個平台上與美團競爭符合戰略邏輯。」

據悉，此次融資將於今年晚些時候推出。新部門還將可能包括阿里巴巴旗下的「盒馬鮮生」，這是一家提供新鮮農產品和食品的無現金超市連鎖店。

阿里巴巴拒絕發表評論。

餓了麼的發言人則對市場消息不予置評。

根據的研究公司數據，去年中國 O2O 交易額成長了 72%，達到 1460 億美元。另一份資料則顯示餓了麼和百度外賣 (一年前被餓了麼收購) 在第一季佔中國外賣市場的 55%，而美團為 41%。

此外，中國最大的乘車公司滴滴出行也將於 4 月份開始推出自己的送餐服務。

今年 4 月，阿里巴巴以全現金交易買下了餓了麼所有股票，市值估計達 95 億美元。之前，阿里巴巴與旗下的螞蟻金服共持有餓了麼的 43% 股份。

另一方面，口碑於 2015 年成立，是阿里巴巴和螞蟻金融共持有 50% 股份的合資企業，2017 年底的市值估價為 80 億美元。