歐股盤前─貿易戰加劇、市場關注企業財報 歐洲Stoxx 50期指上漲0.14%

美中貿易爭端加劇、市場持續關注企業財報，今 (9) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度上漲 0.14%。

台北時間週四下午 2 點 28 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.14%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.40%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.33%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.05%。

歐洲產業消息方面，愛迪達 (Adidas)、藥廠 Merck、丹麥能源公司 Orsted、鋼鐵公司 Thyssenkrupp，以及蘇黎世保險集團 (Zurich Insurance)，週四都將公布財報。

美中貿易戰持續延燒，美國於週二出手，公布價值 160 億美元的中國進口商品加徵關稅清單，稅率為 25%，8 月 23 日起生效。

中國不甘示弱，週三晚間，商務部、財政部 (刊出國務院關稅稅則委員會辦公室公告) 皆透過新聞稿宣布，對價值 160 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅，自北京時間 8 月 23 日中午 12 點 01 分起實施，與美國同步。

新聞稿附件清單顯示，這 160 億美元美國進口商品，共有 333 個稅目，汽油、柴油、汽車、自行車、醫療儀器、金屬碎料等商品，都包括在內。

受貿易戰緊張情勢升溫影響，週三標普 500 指數未能延續漲勢。

昨日標普 500 指數收跌 0.75 點 (0.03%)，至 2857.70 點；那斯達克指數收漲 4.66 點 (0.06%)，至 7888.33 點；道瓊工業指數收跌 45.16 點 (0.18%)，至 25583.75 點。