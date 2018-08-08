港交所中期大賺44% 互聯互通收入增1.2倍 午後股價飆逾2%

港交所 (0388-HK) 今 (8) 日公佈第二季股東應佔溢利港幣 24.8 億元，較第一季的港幣 25.6 億元略減約 3%，高於市場預期；累計上半年獲利達港幣 50.6 億元，年增 44%，創下新高紀錄。港交所派發中期股利每股港幣 3.64 元，年增 43%，股利配發率維持近 90%。

港交所午後高見港幣 232.6 元，大漲 2.56%，早盤該股一度逆市微跌，低見港幣 226 元。截至發稿，漲幅收斂至 1.323%，報港幣 229.8 元。

圖：新浪財經

互聯互通相關收入第二季達港幣 1.93 億元，較第一季的港幣 1.72 億元增約 12.2%。累計上半年互聯互通相關收入達港幣 3.65 億元，年增逾 1.2 倍。滬深股通北向交易額，以及港股通南向交易額，上半年均創推出以來新高。

港交所指出，MSCI 指數重整日滬港通交投急增，反映追蹤相關基準指數的機構投資者大多透過滬深港通買入 A 股，以調整投資組合。A 股被納入 MSCI 主要基準指數料將進一步刺激日後的滬股通及深股通成交金額。

以港交所上半年總收入港幣 81.9 億元計，互聯互通相關收入佔近 4.5%，已屬主要收入之一；相對 2015 年上半年業績，滬港通推出首次半年收入入帳時，佔比僅約 1%，3 年間已翻了幾翻。

業績報告指出，在 A 股逐步納入 MSCI 新興市場指數大趨勢，以及海外投資者主要過滬深股通買賣 A 股的大前提下，有理由相信互聯互通收入創新高的情況短期仍會持續。

港交所主席史美倫表示，未來數月會與董事會和管理層籌畫交易所下一個 3 年戰略規劃，制定 2019-2021 年的發展藍圖，證監會計畫在滬、深股通的交易引入投資者識別碼制度，暫定於本季內實施，目前有待市場準備就緒及監管當局批准。