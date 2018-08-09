亞洲業務上半年多賺14% 傳平保想買保誠不賣

保誠 (2378-HK) 亞洲區業務增長動力持續，昨 (8) 日公布上半年亞洲區稅前盈餘年增 14%，至 10.16 億英鎊。昨 (8) 日傳出平保 (2318-HK) 有意收購保誠的亞洲區業務，或成平保歷來最大的收購。不過，保誠集團執行總裁 Mike Wells 表明，長遠看好亞洲保險市場有高增長潛力，目前無意出售亞洲區業務。

彭博引述多名消息人士表示，平保已與銀行商討就潛在收購提供融資方案；同時向中國政府摸底，以了解官方是否支持有關收購。據報，受中央去槓桿防範金融風險影響，中國保險公司業務前景受壓，令平保急於向外物色收購對象，尋找新的增長動力。

報導指出，收購計畫仍然在初期階段，平保一方甚至未曾與保誠就收購進行接觸。收購若落實，將會是平保歷來最大的收購。截至第一季，平保持有 810 億美元現金及類似資產，首季產生 260 億美元自由現金流。

保誠及平保雙方的發言人，都不對相關消息作評論。不過，保誠集團執行總裁 Mike Wells 表示，無意出售亞洲區業務，長遠看好亞洲保險市場高速增長潛力，及資產管理業務機遇。

保誠昨日公佈中期業績，上半年純利為 13.56 億英鎊，以實質利率計，按年下跌 10%。每股基本盈利 52.7 便士，中期息每股派 15.67 便士，年增 8%。期內，經營溢利 24.05 億英鎊，按年增 2%。亞洲新業務利潤 11.22 億英鎊，按實質匯率升 2.75%；按固定匯率計則升 11.2%。

中港業務方面，香港經營溢利增長 33% 至 1.9 億英鎊，年度保費等值按年下降 11% 至 742 億元，不過新業務利潤上升 14%。中國經營溢利按年上升 22% 至 6200 萬英鎊，年度保費等值按年上升 2% 至 1.84 億元，新業務利潤增長 15%。

保誠於今年 3 月宣布將分拆旗下英國及歐洲業務 M&G Prudential，Mike Wells 表示，計畫仍在朝着預定目標順利推進。他又指 2018 年取得良好開局，錄得高質素、盈利可觀的增長。