散裝獲利能力大增 中航、四維航打響財報驚豔第一炮

散裝航商陸續公布第 2 季財報，多繳出獲利亮麗的好成績，中航 (2612-TW) 今 (8) 日公布上半年稅後純益為 1.88 億元，年增 270%，每股純益 (EPS)0.95 元大幅優於去年同期每股虧損 0.55 元，而四維航 (5608-TW) 上半年雖持續處在虧損，但虧損幅度也大幅縮減，從去年上半年每股虧 1.59 元縮至僅虧 0.33 元，再加上慧洋 - KY(2637-TW) 日前已公布上半年獲利年增逾 7 倍，後續散裝業財報受到矚目。

中航上半年合併營收 17.98 億元，年增 14%，由於成本管控有成，毛利率較去年同期大幅提升 8.18 個百分點，使營業毛利 4.22 億元，年增幅高達 74%，營業利益 2.47 億元，營業利益率 13.75%，年增 9.37 個百分點，稅後純益 1.88 億元，年增 272%，EPS 0.95 元。

其中，中航第 2 季單季稅後純益 1.17 億元，年增逾 400%，EPS 0.59 元，為 3 年以來單季次高。

而四維航上半年稅後虧損 1.39 億元，較去年同期衰退 6.74 億元好轉不少，每股虧損 0.33 元，優於去年同期每股虧損 1.59 元。

其中，四維航第 2 季稅後虧損 4170 萬元，每股虧損 0.1 元，是 10 個季度以來最高。

由於海運諮詢機構 Clarksons 指出，今年船舶供需關係持續轉佳，有助帶動巴拿馬型、海峽型船舶運價走升，再加上基本面需求持續攀升不受美中貿易戰影響太多，法人多看好下半年散裝旺季來臨後相關業者可望再優於上半年。