廣達、緯創佈局智慧醫療 與北榮簽定合作意向書 打造智慧醫院

為打造數位科技智慧醫院，兩大筆電代工廠廣達 (2382) 與緯創 (3231) 分別與臺北榮總合作，於週三 (8 日) 上午簽定合作意向書，強化智慧醫療佈局。此儀式由北榮院長張德明、廣達董事長林百里與緯創董事長林憲銘三巨頭親自出席簽署。



張德明院長表示，為了提升醫療品質，讓民眾得到更好的醫療照顧，發展智慧醫療是全世界的趨勢，也是臺北榮總當前的重點發展方向。廣達與緯創皆為國內科技研發的先驅，也都致力於推動智慧醫療發展。北榮醫療團隊與兩家公司團隊跨領域合作，為三贏關係，同時推動國內智慧醫療，共同提升醫療照護品質，讓台灣的智慧醫療站上世界頂峰。



林百里則指出，廣達除在核心事業保持優勢外，近年持續致力耕耘、多元布局於智慧健康、智慧醫療及遠距照護等領域；對於雙方智慧醫院的合作，將全力支持並積極將 AI 人工智慧創新導入醫療產業，期能增進國人的健康福祉，同時也為台灣創造 AI 產業的新契機。



林憲銘說，緯創投入智慧醫療領域，目前已擁有兩座 ISO 13485 的 GMP 認證廠，分別坐落於台灣新竹科學園區及中國重慶。這次與北榮醫院攜手推動智慧醫院計畫，落實醫療資訊數位化，提升醫療器材研發技術，並結合豐富的臨床資源和醫療服務經驗，勢必能夠提升台灣醫療品質與醫學技術。緯創醫學的成果已於台灣與中國落實，未來更期待南進並拓展至印度等地區，實現科技與醫療產業的理想合作，科技醫療讓人類生活更美好。



目前臺北榮總與廣達電腦和緯創資通分別合作，初步規劃研發之項目包括「病人資訊整合系統」、「出院準備服務及居家照護系統」、「智慧病歷暨醫療決策系統」、「行動查房系統」、「情境式臨床技能訓練系統」、「智能透析決策系統」及「智慧化數位病理診斷系統」等，導入最新的資訊科技及人工智慧，可讓醫院管理更有效率，讓醫護人員有更多時間專注照顧病人，有效提升醫療品質，病人也可享有高科技所帶來的便利與服務。