廣達上半年EPS 1.63元 本季筆電出貨季增5-10%

廣達 (2382) 上季因客戶延後新品上市時程影響業績，不過匯兌收益逾 17 億元進帳，單季稅後盈餘來到 35.35 億元，季增 29.3%，年減 11.1%，EPS 0.92 元。累計廣達上半年稅後盈餘達 62.7 億元，較去年同期下滑 7.4%，EPS 為 1.63 元。該公司週三 (8 日) 收盤價來到 53.1 元，上漲 0.95% 或 0.5 元，7/30 以 55.6 元除息 3.4 元，邁向填息。



廣達第二季營收為 2082.27 億元，較上季下滑 5.7%，較去年同期減少 11.5%，毛利率 4.45%，優於首季的 4.18%，略低於同期的 4.53%，但因應未來成長所需，上季的研發費用提高約 5 億元，使營益率 1.16%，低於首季的 1.33% 與同期的 1.69%，創下新低紀錄。



因此，上季營業利益 24.19 億元，較首季減少 17.6%，年減 39.2%，不過，因新台幣貶值，匯兌收益 17.17 億元，利息收入有 2.79 億元，使稅後盈餘上升至 35.35 億元，EPS 0.92 元。



廣達指出，第二季筆電出貨量 920 萬台，較首季增加 3.4%，優於內部預期。副董事長兼總經理梁次震指出，第三季筆電出貨量估計將季增 5-10%，上探千萬台，穿戴裝置隨著第三季傳統旺季來臨，會開始有較顯著的增長，整體而言，希望下半年一步比一步高。