南六上半年獲利年增1成 EPS3.76元 估全年每股賺8.5元

不織布廠南六 (6504-TW) 名列亞洲第 10 強，今 (8) 日董事會通過第 2 季財報，稅後純益 1.74 億元，季增 75%，年增 53%，單季每股純益達 2.39 元，累計 1-6 月稅後純益達 2.73 億元，每股純益達 3.76 元；法人估，全年每股純益將上看 8.5 元。

今年第 2 季營收以 17.33 億元改寫歷史新高，年增率 8.55%，毛利率 19.35%，季增 2.44 個百分點，年增 0.25 個百分點，稅後純益 1.74 億元，季增 75%，年增 53%，單季每股純益達 2.39 元。

南六上半年營收 33.79 億元，毛利率 18.16%，年減 0.51 個百分點，稅後純益達 2.73 億元，年增 10.65%，每股純益達 3.76 元。

法人評估，南六下半年進入市場旺季，且上調產品價格已獲客戶認同支持，下半年營收將由 35 億元起跳，較上半年表現成長，全年每股稅後純益將達 8.5 元以上。

南六主管則指出，不織布原材料上揚、環保成本提高，造成成本負擔增加，公司去年下半年起向客戶端陸續提出反映成本漲價要求，今年第 2 季開始獲得客戶同意。

南六生產熱風不織布，主要應用為紙尿布表材，水針不織布則供應製作濕紙巾使用；同時，南六投入擴增生產的純棉不織布及水針不線布生產各 1 條，也將於下半年進入試產，並將於明年正式大量貢獻營收。

投資印度的方案也有新進展，公司取得在印度亞美達巴德（Ahmedabad）的建廠土地，預計 2020 年投產，土地面積 4.2 萬平方公尺，全部工程預計將建立 2 條熱風不織布、2 條水針不織布產能，總投資金額約 2000 萬美元。

南六主管指出，由於主要客戶嬌聯在印度當地設立 3 座工廠，對紙尿布表材的熱風不織布需求急切，因此，在印度設廠以建立 2 條熱風不織布生產線優先，至於水針不織布的產品，印度市場也有極高需求，但市場開發步調上，將先自南六其他海外市場進口到當地銷售為主。