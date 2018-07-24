廣達深化雲端市場佈局 旗下雲達攜手IBM進行全球業務策略部署

廣達 (2382) 旗下雲端設備廠雲達 (QCT)，週二(24 日) 宣布採用 IBM 的全球科技服務解決方案，為其全球企業客戶提供 7 天 24 小時不間斷永續的售後服務。雲達表示，未來雙方將繼續發揮各自優勢，深化產品與研發能力的整合，針對全球企業客戶的雲端資料中心，共同推動客製化私有雲、機器人流程自動化應用等解決方案，加速企業數位轉型。



雲達成立於 2012 年，為廣達全資子公司，主要客戶為全球與國內網際網路行業的龍頭企業，為其提供超大規模雲端資料中心的基礎設施。為了滿足未來數量龐大的企業客戶對雲端資料中心的需求，與提升自身 7 天 24 小時全球服務的能力，選擇與 IBM 簽署服務合約。



雲達指出，本次合作的第一階段，IBM 將為雲達的企業客戶在全球提供先進可靠的維護服務，範圍包括中國大陸、美國、德國、澳大利亞、新加坡、香港、台灣等地，未來拓展至全球。



IBM 在全球擁有 57 個客戶服務中心，雲達的客戶除了可以得到兩萬多位 IT 專家的支援，還能獲得敏捷迅速的現場服務，或透過 IBM Watson 等先進技術平台提供智能化服務支援。



IBM 協助眾多企業進行數位轉型，為企業客戶提供雲端資料中心的設計、構建、營運與管理。雲達則致力於資料中心硬體產品的設計與製造，提供伺服器、儲存系統、交換器、機櫃，並整合多種業界主流基礎架構解決方案。未來雙方將結合各自優勢，陸續推出符合企業客戶業務需求的解決方案，如客製化私有雲、機器人流程自動化應用等，共同拓展全球市場。

