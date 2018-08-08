【日盛投顧】收復5日線

◆盤勢分析

1. 受惠於美國第二季企業財報亮眼，美股四大指數走揚，道瓊與 S&P500 續創波段新高。周三晨間亞股普遍上漲，台股早盤跳空高開，盤中在 2330 台積電、2317 鴻海、1101 台泥、2885 元大金等權值股領漲，指數震盪走高，盤中在高點 11095.5 點，但隨即橫盤震盪，收在 11,075.25 點，成交量擴增 1390.18 億元。但 OTC 指數因矽晶圓拖累，下跌至 150.72 點，跌幅 0.75%，表現相對疲弱。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收小紅 K 棒，即將挑戰 8/1 長紅 K 棒的高點 11,000 大關。

(2) 量能：成交量初見擴增，後續上漲仍須維持大於月均量的 1380 億元水準。

(3) 技術指標：KD 指標有機會再度形成黃金交叉，MACD 狀柱體轉為向上。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 88.31 億元；外資 + 91.21 億元、投信 + 3.55 億元、自營 - 6.45 億元。

權值股轉強，IC 設計、主機板領攻

1. 電子類股

(1)IC 代工與 IC 設計：8 吋晶圓代工龍頭 5347 世界先進，第二季財報優於市場預期，股價再創波段新高；另外，在 IC 設計的 3034 聯詠因第二季財報亮眼，下半年在 TDDI 出貨持續加溫下，多家外資調高評等，股價放量上揚；3227 原相 7 月營收創今年次高，且即將進入旺季，股價表現不俗。

(2) 主機板：AMD 新處理器推出，國內主機板廠 2377 微星、2376 技嘉衝刺支援的 B450 系列新品，加上 NVIDIA 新款 GPU 將即上市，股價震盪走高。

2. 非電子類股

(1) 鋼鐵：國際鋼鐵廠商股價普遍轉強， 2027 大成鋼更因受惠於中美貿易爭端，周三股價量出走揚，再創波段新高。

(2) 紡織：1476 儒鴻第二季獲利 12.09 億元，創六季新高，股價周三跳空上漲，站上季線，呈現轉強。

(3) 二線塑化：美國重啟制裁伊朗，市場預期國際油價將再度走高，1309 台達化率先公布 7 月營收 20.13 億元，年增 27.29%，優於市場預期，周三股價走強，帶動 1312 國喬、1313 聯成股價上揚。