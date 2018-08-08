【華冠投顧】台積電帶領權值股上攻，台股站回1萬1

台北股市今日在電子，金融等權值股拉抬下，指數開高震盪走高，上漲 91 點，收 11075 點，成交量放大至 1390 億元，價漲量增格局…. 昨日下跌壓台積電 (2330)，大立光(3008)，漲被動元件國巨(2327)，華新科(2492)，禾伸堂(3026)，信昌電 6173) 等，今日角色互換，漲台積電跌被動元件，完全不同調….. 完全符合我們之前所講，被動元件族群的漲只不過是跌深反彈而已，絕非當下主流。接下來對被動元件的看法是: 會繼續進行跌深反彈走勢! 因此，建議持有的投資人靜待反彈走勢結束之後再作調節。積極的投資人，建議將資金鎖定下半年新產業主流，包括生技，蘋果，5G，特斯拉，車用等概念股。今日強勢個股: 包括亞光 (3019)上半年獲利增 70%，全年獲利可望優於去年，股價漲停，站上月線，挑戰季線。聯詠 (3034) Q2 每股淨利 2.6 元，Q3 受惠旺季加持、TDDI 晶片市占率提升，營收可望季增 13% 到 16%，股價大漲 7%。儒鴻 (1476) Q2EPS 4.41 元創 6 季新高，激勵股價跳空上季線，強漲逾 8.7%。微端 (3285) 受 7 月營收激增，年成長 46%，股價急攻漲停板。神盾 (6462) Q2 每股盈餘 4.2 元，H1 EPS 7.27 元，三星新機上市可望受惠，推升股價漲逾 6%。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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