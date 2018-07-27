蘋果手錶Q2出貨年增30% 市占排名穩居冠 廣達、仁寶營運同樂

研調機構 Canalys 指出，蘋果 Apple Watch 第 2 季出貨量達到 350 萬台，年增 30%，全球出貨量則上達 1000 萬台，但蘋果市占排名 39% ，較去年同期降低 9 個百分點。

隨著蘋果 Apple Watch 銷售狀況持續成長，法人指出，主要供應鏈廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 營運可望持續受惠。

Canalys 表示，Apple Watch 3 中銷售亞洲約 25 萬台，超過 6 成以上搭載 4G LTE 功能，帶動 Apple Watch 3 登上 2018 年第 2 季亞洲智慧手錶銷售的冠軍寶座。

法人指出，隨著蘋果 Apple Watch 出貨看增，台廠供應鏈如廣達、仁寶等組裝廠同步受惠。

Canalys 認為，蘋果 Apple Watch 在泛亞地區跟營運商合作，獲得快速成效，包括澳洲、新加坡、泰國、印度及日本等，第 2 季銷量都有明顯增加。Canalys 認為，對營運商而言，銷售 Apple Watch 的利潤相較智慧手機多，因此逐步推升蘋果 Apple Watch 銷量成長。

雖然蘋果 Apple Watch 登上新里程碑，市佔率高居第一，但是不少競爭對手出貨也破百萬大關，競爭對手也加入了心律測試、智能運動指導或是導航等功能，提高產品競爭力。

另外，外界傳言，三星與 Google 將推新智慧手錶，預期也將成為蘋果勁敵，蘋果何時推出新的 Apple Watch 外界高度矚目，蘋果執行長庫克在上一季曾表示，Apple Watch 銷售成長達兩位數，下半年動能可望看增。