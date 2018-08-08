防堵資本外流 傳滬倫通股票互換擬設限 降外圍賣壓波及A股

人民幣近日匯價急跌，恐觸發新一輪走資風潮。彭博社引述知情人士表示，中國計劃對「滬倫通」施加限制，將限制同一家公司兩地上市股票的互換能力。例如當一家在倫敦上市的中國公司存託憑證，超出相對於該公司上海股票的某個價格範圍，中國證監會希望能暫停兩個市場之間的股票互換，以防投資者利用兩地差價套利，減低外圍賣壓波及 A 股市場的風險，亦限制資金外流，惟此舉可能會降低「滬倫通」的吸引力。

消息指出，這種類似 AH 股的「滬倫通」方案，暫未有最終定案。不過缺乏互換正是 AH 股價格差距較大的原因之一。限制股票互換的建議，顯然有別於倫交所 5 月時表示，「滬倫通」的重要賣點之一，就是股票可以交換。亦即「滬倫通」將允許來自中國的公司，在英國出售全球存託憑證 (GDR)，並允許在倫敦上市的企業，在上海出售類似的證券。在其中一個市場購入的股票或存託憑證，可在另一市場賣出。

不過暫無跡象顯示，中方的建議會破壞「滬倫通」準備今年開通的計劃。彭博社指出，中方的建議反映當局試圖促進與環球金融市場的融合，但未放棄對跨境資金流動的控制，並試圖在兩者之間取得平衡。中方近年已有效遏止資本外逃，但中國近期經濟增長放緩，加上中美貿易緊張形勢升級，引發資金再次大規模外流的憂慮。

知情人士表示，中證監還爭取實施配額制，限制交易商在一段時間內，可在 2 個市場之間交換的股票數量，相關談判仍在進行。

暢銷書《紅色資本主義》作者之一 Fraser Howie 表示，限制兩個市場之間的股票交換，將降低對投資者的吸引力。

根據「滬倫通」的內部文件，由中國企業發行的全球存託憑證 (GDR)，將在倫敦交易所的「上海板」交易。

有關交易將以美元結算，但不排除以人民幣或英鎊結算的可能。交易時間為倫敦時間早上 9 點至下午 4 點半，與上海開市時段完全沒有重疊。中國企業若要在倫敦上市，必須已在上海上市，而市值不少於人民幣 200 億元，在倫敦發行的 GDR，不得超過總股本 15%。