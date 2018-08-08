江興鍛上半年每股賺1.85元 7月營收創同期新高

江興鍛 (4528) 公布上半年財報數字，稅後淨利 1.41 億元，EPS 為 1.85 元。其中第二季因人民幣兌美元匯率貶值勝過新台幣貶幅，侵蝕獲利，加上去年盈餘未悉數分配需繳稅，對 EPS 影響約 0.3 元，致使單季每股盈餘達 0.7 元。江興鍛上半年合併營收 14.03 億元，營業淨利 2.01 億元，稅前淨利近 2 億元，稅後淨利 1.41 億元，EPS 為 1.85 元。



江興鍛最大客戶 NTN 原定月平均出貨目標為 80 萬隻，由於上半年的出貨狀況不如預期，出貨目標下修至月平均 72 至 73 萬隻，與 2017 年的 72 萬隻持平；另外，中美貿易戰升溫，北美客戶短期的訂單轉趨保守及觀望，加上人民幣兌美元匯率貶值，江興鍛認列第二季認列 1000 萬元匯兌損失，使得第二季每股盈餘為 0.7 元。



隨著東風本田汽車廠及大陸日系零件業開始恢復拉貨，江興鍛 7 月合併營收近 2.7 億元，不單優於市場預期，年成長 13.67%；累計前 7 月合併營收 16.71 億元，年增 14.86%，雙雙改寫同期新高。