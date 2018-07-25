短單轉保守 法人估江興鍛Q2每股盈餘僅上看1元 全年營收年增5-10%

近期中美貿易戰升溫，北美客戶短期的訂單轉趨保守及觀望，衝擊汽車零組件族群近期走勢，法人指出，江興鍛 (4528) 上半年營運表現恐低於預期，其中第二季每股盈餘僅上看 1 元，全年毛利率恐下修至 24% 至 25%，營收年增約 5-10%。江興鍛最大客戶 NTN 的訂單下滑，月平均出貨從第一季的 68 萬隻下降至第二季的 66 萬隻，新產能開出但訂單不增反減，導致第二季毛利率較首季下滑，是中國廠第二季營收及獲利低於預期的主因。至於台灣廠的毛利率則是受到營收表現低於預期、模具開發費用持續增加及原物料價格持續上漲等不利影響，法人估，第二季毛利率僅約 23.5%，再加上未非配盈餘稅及業外匯兌損失的影響，單季每股盈餘僅挑戰 1 元。



至於東風本田的訂單部分，雖然受到 CR-V 停產事件所影響，不過 6 月營收已經回到正常水準，本田上半年營收貢獻約 2.12 億元，預估上下半年的營收比重約 2 比 3，全年 5 億元的營收目標不變，2019 年有機會取得本田在中國所有車款的訂單，東風本田的訂單仍將是帶動 2018 至 2019 年中國廠營運成長的主要動力來源，也帶動中國廠的稼動率及毛利率提升。



NTN 原定月平均出貨目標為 80 萬隻，由於上半年的出貨狀況不如預期，出貨目標下修至月平均 72 至 73 萬隻，與 2017 年的 72 萬隻持平；另外，中美貿易戰升溫，北美客戶短期的訂單轉趨保守及觀望，法人對於江興鍛今年營運目標下修，估營收年增約 5-10%，較原本預估成長 15% 減少。