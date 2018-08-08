伺服器記憶體專案再現 青雲7月業績爆衝 股價噴漲停完成填權息

青雲 (5386)7 月業績衝高，以 5.51 億元較上月跳增 3.5 倍，較去年同期也跳增 2.5 倍，為今年與歷史第三高紀錄，主要仍是伺服器記憶體專案出貨的貢獻。青雲週三(8 日) 股價開盤以 56 元價位跳空逼近漲停價位開出，近 11 點大單敲進，亮燈漲停，來到 56.3 元價位。該公司在 7/25 以 60.2 元價位除息 1 元與除權 1.5 元後，數度盤中填權息。



青雲今年首季業績爆衝，先是元月以 6.38 億元一舉創下歷史新高，接著 2 月營收更跳增到 11.1 億元，持續刷新紀錄。不過，有別於市場普遍認為是受到挖礦效應帶動的狀況，實際上伺服器記憶體專案大單扮演關鍵性角色。據悉該公司伺服器記憶體主要供貨技嘉 (2376)。



隨著第二季挖礦降溫以及伺服器記憶體專案出貨告一段落，該公司單季營收落到 4.01 億元，季減 79.5%，年減 40%。不過，7 月伺服器記憶體專案再現，業績再起，單月重回 5 億元大關，惟屬一次性的專案，後續 8、9 月份是否仍有大型專案挹注，還要進一步觀察。