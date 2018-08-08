統一企業中國上半年收益增6%遜預期 股價跌幅擴大到12.6%

統一企業中國 (0220-HK) 發佈上半年業績，收益達人民幣 112.24 億元，年增 6.0%，遜於市場預期。該公司股價今 (8) 日開盤後一路走低，截至發稿，跌幅已經擴大到 12.689%，報港幣 7.5 元。

圖：新浪財經

統一企業中國上半年毛利為人民幣 37.57 億元，年增 11.75%。毛利率為 33.5%，上升 1.7 個百分點。未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為人民幣 17.45 億元，年增 13.4%。股東應占溢利年增 25.4% 至人民幣 7.14 億元；每股獲利人民幣 0.1654 元，去年同期為人民幣 0.1319 元。擬不派發中期股息。

受惠於國內食品飲料行業復甦，統一企業中國今年年初對主要品類進行調價，產品銷量維持穩步增長。其中，核心產品速食麵收益年增 8% 至人民幣 41.52 億元，占公司總收益 60.2%，主要由於策略方面聚焦經營強勢產品，改善產品結構，提高獲利能力為主基調，定位中高價位的速食麵上半年保持了雙位數的高增長。

飲料收益年增 5.3% 至人民幣 67.559 億元，占公司總收益 37%，其中茶飲料銷量年增 5.6%，奶茶收益年增 13.3%，保持市場領先地位。

展望未來，統一企業中國預期，2018 年下半年總體經濟發展依然穩定向好，民生消費暢旺，該集團將聚焦品牌經營，打造重點市場，提高產出效益。

麥格理發表最新報告表示，將統一企業中國目標由港幣 7.8 元上調至 9.2 元，不過評級由「跑贏大市」下調至「中性」。