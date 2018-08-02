沒有永遠的朋友！亞馬遜計畫2020年初前 完全脫離甲骨文數據庫

亞馬遜 (AMZN-US) 以數據中心技術供應商出現在市場上後，已漸漸讓甲骨文 (ORCL-US) 在內的昔日長期供應商轉變成競爭對手。

消息人士透露，現在亞馬遜又將給甲骨文一記重擊，亞馬遜已經將多數基本設施內部遷移至 AWS，計畫在 2020 年第一季之前，完全脫離甲骨文專有數據庫軟體。

這轉變是亞馬遜在企業運算領域迅速崛起的另一跡象，進一步顯示企業將工作負載移轉至雲端，漸漸不再使用傳統數據中心，讓甲骨文疲於奔命地追趕此趨勢。

靠著 AWS 的擴張 (AWS 第二季營收年增 49%)，亞馬遜今年稍早已超越 Alphabet，成為市值全球第二大企業，但甲骨文卻與 4 年前規模差不多，股價僅略高於 2014 年底的交易水準。

知情人士透露，亞馬遜自 4-5 年前就開始慢慢脫離甲骨文，部分核心購物業務仍仰賴甲骨文，整個移轉的過程大概會在 14 至 20 個月後完成，即約莫 2019 年中期過後。

另一位消息人士表示，亞馬遜在展開移轉過程前，已經考慮多年是否離開甲骨文，但當時判斷此舉需要耗費太多工程工作，或許不符合回報。

他們指出，亞馬遜使用甲骨文數據庫技術最主要的障礙是，該技術無法擴張以滿足亞馬遜的效能需求，而且已經好長一段時間沒有靠甲骨文數據庫開發新技術。

亞馬遜的基礎設施顯然不是萬無一失，上個月 Prime 會員日就發生來客量過多而網站中斷的問題，目前亞馬遜持續需要升級容量，以避免日後再發生這樣的危機。

《The Information》今年 1 月曾報導過亞馬遜欲降低對甲骨文倚賴程度的消息，當時 Drexel Hamilton 分析師 Brian White 發布報告駁斥該消息，指出甲骨文董事長在去年 12 月財報的電話會議上曾表示，亞馬遜該季再度支付甲骨文 5000 萬美元，以購買甲骨文數據庫和甲骨文其他技術。

亞馬遜發言人拒絕回應此事，甲骨文發言人以聲明稿表示，亞馬遜已支付數億美元購買甲骨文技術，其中包括一年前花費的 6000 萬美元。

聲明稿指出，「我們不相信 AWS 有任何數據庫技術可以與甲骨文的數據庫技術相媲美。」

這兩家公司已經打了多年口水戰，去年甲骨文高層曾吹捧使用自家數據庫軟體帶來的成本優勢，而 AWS 執行長 Andy Jassy 數週後回應稱，甲骨文「在雲端上還差得遠了。」

AWS 還提供了一項工具「數據庫移轉服務 (Database Migration Service)」，可讓企業將數據庫遷移到雲端。Jassy 上個月表示，該工具支援甲骨文軟體，已經處理了 8 萬件數據庫移轉至 AWS 的工作。