〈高通購恩智浦破局〉兩年來歷經磨難 回顧這起收購案為何走不完最後一哩路

半導體巨頭高通 (QCOM-US) 收購恩智浦 (NXP-US) 今 (26) 日午後正式宣告破局，這起交易案一拖就是兩年，帶您回顧這樁原本可能成為全球晶片史上最大的併購案，最後為何走不完這最後一哩路。

2016 年 10 月，高通興高采烈的宣佈，將以 380 億美元價格收購全球最大汽車晶片製造商恩智浦半導體，一舉刷新 2015 年 5 月安華高 370 億美元並購博通的記錄。

首樁挑戰來自歐盟

原先高通希望這樁收購案能在 2017 年底完成，預計動用海內外現金降低併購的財務槓桿，還得發行 110 億美元公司債才能完成這項併購案。不過，財務問題事小，這筆交易最大的困難，是得獲得美國、中國、歐盟、日本、韓國、俄羅斯等全球 9 個國家監管部門的批准。

這樁交易案第一個阻礙來自歐盟，當時歐盟擔心高通和恩智浦合併後，將在基頻晶片、移動支付安全晶片、NFC 等的捆綁銷售，還會造成車用半導體市場的壟斷。2017 年 6 月 30 日，歐盟反壟斷部門宣布暫停審查，要求高通和恩智浦提供相關訊息與文件再繼續。

博通發起惡意併購

正當高通努力通過歐盟審查之際，2017 年 11 月 6 日，全球最大的晶片設計龍頭博通 (Broadcom) 提議以 1300 億美元收購高通，高通隨即在 11 月 13 日拒絕收購提議，但博通在 12 月 5 日強勢提名 11 位董事候選人，以取代高通董事會所有成員。

正當高通與博通交戰白熱化之際，歐盟在 2018 年 1 月 18 日宣布，在有條件高通放行通過這筆收購案，包括高通放棄收購恩智浦持有的 NFC 標準必要與部分非必要專利，同時將恩智浦持有的這些專利授權給第三方，並確保在三年能提供免費授權；另外，高通在未來八年內也得持續對外提供恩智浦用於電子票券的 MIFARE 技術與商標授權。在這兩大條件下，確保其他廠商可與未來高通與恩智浦合併後的競爭。

在少了歐盟阻礙下，高通得以專心對付博通的惡意收購，更一舉將收購恩智浦的金額提高到 440 億美元，以反擊博通收購。原因在於博通與恩智浦都有 Wi-Fi 業務，如果博通要收購就必須面對更嚴格的反壟斷審查。

不過，博通也不是省油的燈，不斷增加收購籌碼。眼看情況危急，高通最後找來外資投資委員會（CFIUS）調查博通併購案。而 CFIUS 以「國安考量」為由，將高通原訂於 3 月 6 日舉辦的股東大會延後到 4 月 5 日；最終美國總統川普在 3 月 12 日宣布行政命令，以「國家安全」為由，喊停這起喧騰多時的併購案。

中國成最後一根稻草

《雷鋒網報導，儘管這樁惡意收購最後在美國總統的出手下喊停，高通併購恩智浦的案子更陸續通過歐盟、美國、日本、俄羅斯、韓國等 8 國的批准，但中美貿易戰爆發後，遲遲未批准這樁交易的中國，卻成為壓死這樁收購案的最後一根稻草。

今年 4 月，中美貿易戰爆發後，中國商務部發言人曾表示，商務部已對高通的這筆交易對競爭對手和市場的影響進行初步審查，發現「難以解決的問題，使消除該交易的不利影響變得很難」。

儘管之後川普對中興處理網開一面，同一時間傳出中國商務部重新啟動對高通收購恩智浦半導體一案的反壟斷審核，一改先前停滯狀態。到了 6 月中，更有媒體報導中國商務部已批准高通對恩智浦的收購案，但之後遲遲沒有新進展，而高通方面也不願再延長邀約，以給投資人、合作方以及員工提供確定性。

據了解，在今天高通距離最终期限不到 3 小時之際，就有內部人士表示：「(交易) 结束了。」儘管中國商務部隨後表示，高通和恩智浦交易涉及反壟斷與貿易摩擦無關，但不論真正原因為何，已代表這樁歷時長達兩年的收購案，正式畫下句點。