Facebook因「洩密門」痛失重要客戶 義大利最大銀行「斷交」

數據泄密門的惡劣影響進一步發酵，Facebook 失去了一個重要的歐洲客戶。

8 月 7 日本周二，義大利最大銀行裕信銀行（UniCredit）的 CEO Jean Pierre Muster 宣布，因認為 Facebook「並未以道德的方式行事「，裕信銀行將不在與 Facebook 有任何業務關係，直至 Facebook 有得當的道德行為為止。

當問及是否上述決定和政治諮詢公司劍橋分析（Cambridge Analytica）引發的 Facebook 數據泄密醜聞有關，Mustier 回答，是。他說，Facebook 過去保證，不會利用用戶的數據，可最終出爾反爾。

彭博報導稱，裕信銀行的一名發言人解釋，Mustier 上述業務關係包括在 Facebook 平台的做廣告和市場推廣活動。路透報導指出，裕信銀行方面稱，終止與 Facebook 業務的決定是在今年 3 月末做出的。

彭博稱，Facebook 的一名女發言人拒絕就此置評。

這是數據泄密門影響 Facebook 的最新跡象。自上月 25 日公布慘遭數據泄密門等衝擊的第二季財報以來，Facebook 股價已較財報公布當天收盤價跌去 15% 以上。

周二當天，Facebook 股價高開低走，盤中一度跌破 184.40 美元，日內跌約 0.7%，截至更新，跌約 0.4%。

上月 25 日公布的財報顯示，今年第第二季 Facebook 的營收和凈利基本符合預期，但核心用戶指標明顯不佳，日活用戶環比增速創最低紀錄、北美活躍用戶增長停滯、歐洲日活用戶出現 2014 年初以來首次負增長。

Facebook 在公布財報後還預計，未來廣告收入的增長將進一步放緩，部分原因是公司為用戶數據私有化提供了更多保護，這會影響其廣告業務。

今年 5 月生效的歐盟最強隱私新規《通用數據保護條例》（GDPR）和 3 月爆出泄密門醜聞對 Facebook 的影響超出了華爾街預期。Facebook CEO 扎克伯格在財報公布後的電話會議上也提到，GDPR 實施是造成歐洲用戶下降的原因。

Facebook 財報公布當天，公司股價盤後暴跌逾 20%，市值一度較收盤時縮水 1200 多億美元，創美股史上之最。

今年 3 月，Facebook 捲入「泄密門」。《紐約時報》等媒體揭露稱，一家服務川普競選團隊的數據分析公司 Cambridge Analytica 獲得了 Facebook 數千萬用戶的數據，並進行了違規濫用，並可能對選舉結果產生了影響。



二季報是首次對 Facebook「泄露門」事件的完整季度檢驗。一季報在「泄露門」發酵兩周後就公布了，當時沒有收到負面影響，不代表二季報也安然無恙。第二季是 Facebook 十四年成長史中最艱難的歲月。