逢高出脫康控-KY 威潤每股進帳0.26元 Q3財報增色

威潤 (6465) 週二 (3 日) 公告處分康控 - KY(4943)股票 223.5 張，交易金額 6214.7 萬元，獲利共 748.4 萬元，貢獻每股盈餘 0.26 元，將挹注第三季財報。根據公告，威潤持有康控 - KY 股票為純財務投資，交易日期為去年 8/21 至週二，處分區間為 208.27 元至 334.18 元。而康控週一 (2 日) 宣布以增資發行新股的方式取得電聲供應商啟弘的 57.76% 股份，進軍聲學模組領域，帶動週二該股出現大漲，威潤趁勢出脫。



威潤為國內衛星定位監控器品牌商，主攻車聯網市場，近兩年受歐市價格競爭影響，業績衰退，前五月營收 0.83 億元，年減 16.9%。該公司去年也曾投資威剛 (3260) 大賺業外財。