客戶訂單延遲 威潤6月業績度小月 週二除權息2元

車用衛星定位監控器品牌商威潤 (6465)6 月業績受客戶延遞拉貨影響，單月為 1273 萬元，月減 9.67%，年減 61.14%。累計上半年 9600 萬元，年減 27.8%。該公司表示，甫獲 COMPUTEX Taipei Best Choice Award 的新品 AX11 4G LTE 隨插即用衛星定位監控器，下月即將在北美正式上市，成為業績新動能。該新品可同時支援 OBDII、J1939 和 J1708 多種不同的車載診斷系統，亦可加入藍芽通信功能，即時將行車資訊透過行動通訊網路回報給車隊業者的監控中心，有效落實車隊管理、降低營運成本。



AX11 搭載最新 4G 通訊傳輸技術且體積較小，開發上相對複雜，有非常高的技術含量及門檻。威潤為業界少數推出 4G 隨插即用衛星定位監控器的廠商，產品於北美訂單能見度佳，加上美、日各項大型專案的陸續導入及全面性的銷售策略調整，下半年營運值得期待。



威潤訂定週二 (10 日) 為除權息交易日，每股將配發股票股利 1 元，現金股利 1 元，合計 2 元股利。本次現金股利預計於 107 年 7 月 26 日發放，股票股利預計於 107 年 8 月 21 日發放。