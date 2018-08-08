【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二上升，因受亞馬遜（AMZN.US）、Alphabet（GOOG.US）和微軟（MSFT.US） 提振，且第二季季報期業績強勁。道瓊斯指數上升 0.5% 至 25,629 點；標準普爾指數上升 0.3% 至 2,858 點；納斯達克指數上升 0.3% 至 7,884 點。美國宣布將於 8 月 23 日起對另外 160 億美元中國商品征收關稅。

油價週二上升，因美國恢復對伊朗制裁引發供應憂慮。紐約 9 月期油上升 0.2% 至每桶 69.17 美元。API 公布上週美國原油庫存降幅遠超預期，另外 EIA 下調 2018 年產量增速預期。金價上升，因美國兌人民幣下跌。紐約 12 月期金上升 0.1% 至每盎司 1,218.3 美元。

香港和內地股市週二上升。內房股大幅上升，碧桂園（2007.HK）及中國恆大（3333.HK） 發布盈利預喜，二者股價分別上升 6.4% 及 21.2%；有消息指今年內地鐵路固定資產投資額將重返人民幣 8,000 億以上，提振基建鐵路股，中鐵（390.HK）股價上升 3.3%。個股方面，九龍倉（1997.HK）中期股東應佔溢利按年增加 107.7% 且宣派中期股息每股 1.05 港元，股價上升 3.6%。恒生指數上升 1.5% 至 28,249 點，國企指數上升 1.5% 至 10,866 點， 香港股市成交金額增加 4.0% 至 890 億港元。上證綜合指數上升 2.7% 至 2,779 點，滬深兩市成交金額增加 11.6% 至人民幣 3,220 億元。中國將公布 7 月進出口數據。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的金侖控股（1783.HK）孖展錄得超額認購逾 3.5 倍。

◇ 港鐵公司（66.HK）宣布行致總裁梁國權先生將提早退任，及工程總監黃唯銘先生已辭職。公司股份將於今天復牌。

◇ 統一企業中國（220.HK）公布 2018 年上半年業績，收益人民幣 112 億元，同比上升 6.0%（其中方便麵收益按年增長 8.0%；飲品收益同比上升 5.6%），受惠於毛利率按年改善 1.7 個百分點至 33.5%（銷售回暖及市場調整銷售通路利潤所致）及經營費用升幅低於毛利，股東應佔溢利人民幣 7.1 億元，同比增長 25.4%。

◇ 龍湖集團（960.HK）公布 2018 年首 7 月合同銷售金額、合同銷售面積及均價分別為人民幣 1,143 億元、710 萬平方米及每平方米人民幣 16,100 元，分別同比增加 11.0%、7.2% 及 3.5%，其中 7 月份分別按年大增 65.8%、20.7% 及 37.4%，銷售狀況遠優於上半年。

◇ 華虹半導體（1347.HK）公布 2018 年上半年業績，銷售收入 4.4 億美元，同比增長 15.4%，受惠於毛利率按年改善 1.4 個百分點至 32.9%（晶圓平均售價及銷售量上升、及產能利用率提升）及經營費用升幅低於毛利，股東應佔溢利 8,589 萬美元，同比增長 25.5%（一季度增速為 18.1%）。

◇ 長城汽車（2333.HK）公布 2018 年首 7 月汽車銷量同比微跌 0.7% 至 52.5 萬台，但 7 月汽車銷量僅 5.4 萬台，按年大跌 21.3%，銷售狀況遠差於上半年。

◇ 中國恒大（3333.HK）公布 2018 年首 7 月物業合約銷售金額、合約銷售面積及銷售均價分別為人民幣 3,448 億元、3,282 萬平方米及每平方米人民幣 10,507 元，同比分別上升 19.6%、12.6% 及 6.2%。其中 7 月份分別按年下跌 7.9%、減少 14.4% 及上升 7.6%，銷售狀況遠差於上半年但物業合約銷售金額同比跌幅較 6 月之下降 18.1% 有所收窄。

◇ 徽商銀行（3698.HK）發布盈利預告，公司預計 2018 年上半年淨利潤不低於人民幣 42 億元，同比增加至少 7.7%（一季度增速為 9.6%），主要受惠於生息資產規模增加、及公司合理配置業務及管理費用，有效控制成本，成本收入比進一步下降。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)