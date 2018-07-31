旺季需求弱+供給增加 下半年NAND Flash均價跌幅恐達1成

鉅亨網記者林薏茹 台北 2018年7月31號17點57分

研調機構集邦科技旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 最新調查顯示，雖然第 3 季為傳統旺季，惟消費性電子產品需求成長力道偏弱，加上 3D NAND Flash 供給持續增加，預期第 3 季與第 4 季的 NAND Flash 均價，都將呈現 1 成左右跌幅，不過，價格走跌將有助推升平均搭載容量，使今年位元消耗量成長幅度達 4 成。

DRAMeXchange 指出，價格持續疲軟的主因來自市場供過於求，原因包括智慧型手機硬體規格已無太大差異，難以吸引換機需求，使全年手機年成長率較去年持平；上半年筆電廠商積極出貨，基期墊高下，使下半年旺季效應並不明顯。

此外，伺服器需求雖呈現穩定成長，但毛利高也吸引各廠商積極投入，使伺服器 SSD 供給大增；64/72 層 3D NAND Flash 良率持續提升，擴產也進行中，導致主要供應商皆上修產出預測。種種原因導致市場供過於求的狀況延續至下半年，對合約價難有支撐力道。

不過，DRAMeXchange 認為，價格走跌對於 NAND Flash 市場並不盡然是負面影響，反而有助推升平均搭載容量，可望使今年位元消耗量成長幅度達 4 成。

SSD 方面，DRAMeXchange 指出，價格下跌有助筆電搭載率提升，預估今年內將突破 50%，主流搭載容量也提升到 256GB，至於 512GB 的產品，也有機會在未來 2 至 3 年內成為主流。伺服器 SSD 部份，供應商也對高容量產品躍躍欲試，預期明年起在 3D QLC NAND 架構問市後，可望進一步推升容量成長。

除下半年價格走勢已定外，DRAMeXchange 也預期，在智慧型手機、筆電與平板電腦等需求出貨量不樂觀下，2019 年上半年傳統淡季價格可能進一步走跌。供給方面，東芝四日市 Fab 6 新廠將加入，加上各供應商著手自 64/72 層轉往 96 層 3D NAND 製程，市場將處於供過於求格局。