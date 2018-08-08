衝突升級！沙烏地阿拉伯停止從加拿大購買小麥和大麥

沙烏地阿拉伯與加拿大之間的外交衝突進一步升級。

路透社周二報導稱，歐洲糧食貿易商們接到了來自沙烏地阿拉伯穀物組織的正式通知，稱即日起他們在國際招標中將不再接受產自加拿大的小麥和大麥。

不過，路透社引述一位中東糧食顧問的觀點稱，沙烏地阿拉伯拒絕購買加拿大小麥和大麥的最新決定不會對兩國構成很大影響。因為海洋運輸成本較高，「加拿大和美國很早以前就失去了中東糧食市場」。

根據加拿大政府統計機構的數據，去年，售往沙烏地阿拉伯的加拿大小麥（剔除硬質小麥）僅為 6.6 萬噸。

沙烏地阿拉伯和加拿大之間的整體貿易量每年價值近 40 億美元。加拿大對沙烏地阿拉伯的出口貨物總值去年為 11.2 億美元，約占其總出口的 0.2%，多數出口產品為坦克、裝甲運兵車和汽車等。

不僅如此，沙烏地阿拉伯通訊社報導稱，沙烏地阿拉伯政府停止對加拿大所有沙烏地阿拉伯公民的救治工作，正在協調將加拿大醫院內的沙烏地阿拉伯公民轉移至加拿大以外其他國家的醫院。

就在兩天之前，沙烏地阿拉伯宣布與加拿大斷交，驅逐加拿大大使、召回沙烏地阿拉伯駐加拿大大使，並凍結與加拿大所有新的貿易和投資活動。

兩國外交爭端的起因是加拿大政府 8 月 3 日對包括 Samar Badawi 在內的沙烏地阿拉伯女性維權人士被捕表示關注，並敦促沙烏地阿拉伯當局立即釋放這些人。此事引起沙烏地阿拉伯不滿。沙烏地阿拉伯外交部 6 日凌晨發聲明，指責加拿大幹涉其內政。

即便如此，加拿大仍拒絕放棄其對於沙烏地阿拉伯人權的關注。外交部發言人瑪麗 ` 皮爾 · 巴里爾表示，加拿大將「始終保護人權，包括全世界的女性權利和言論自由」。

隔夜，芝加哥期貨交易所 (CBOT) 小麥期貨收盤下跌，CBOT-9 月軟紅冬麥收低 6-1/4 美分，報每蒲式耳 5.68-1/4 美元，該近月合約周一收在 2015 年 7 月來最高收位。

目前，由於全球小麥主產國扎堆減產，投資者擔心供應吃緊、出口下滑，小麥價格持續飆升。