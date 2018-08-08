SEC又推遲一個比特幣ETF 數位貨幣全線下挫

8 月 7 日，美國證券交易委員會（SEC）推遲了是否允許比特幣支持的交易所交易基金（ETF）上市的決定。

SEC 在聲明中表示，SEC 必須在 9 月 30 日之前批准或不批准、或提起議程以決定是否批准芝加哥期權交易所全球市場公司（Cboe Global Markets）提出的一項規則變更提議，該提議將允許 VanEck Associates 和 SolidX Partners 的 ETF 上市。

受此消息刺激，比特幣更是再度跌破 7000 美元關口。

值得注意的是，財富管理公司 Canaccord Genuity 在此前發布的加密市場報告中就提到，雖然 VanEck SolidX 的比特幣信託基金被許多人視為最有可能獲得批準的，但人們普遍認為 SEC 將延長決定的截止日期。在這種情況下，SEC 可能要到 2019 年 3 月才能做出決定。

2014 年，雙子星（Gemini）交易所的所有者 Winklevoss 兄弟就向 SEC 提交了申請，希望 BatsBZX 交易所上線比特幣 ETF。但在審核了三年之後，SEC 在 2017 年 3 月第一次拒絕了這項申請。

隨後 Winklevoss 兄弟提交的請願書，要求 SEC 重審，但在今年 7 月 26 日其比特幣 ETF 申請又再次被拒絕。因為 SEC 不認可「比特幣天然具有抵禦市場操縱的能力」的說法，並認為去年價格大幅上漲是市場操縱所致。

近幾年來，SEC 陸續收到過多份比特幣 ETF 上市申請，但無一例外均遭到否決。

SEC 認為，目前沒有有效的數據或者事實依據來證明套利能有效防止比特幣價格被操縱。即使市場參與者分散他們的資金進行跨交易所套利，他們也可以通過集中資金和交易的方式操縱某個特定交易所內的交易。他們也沒有考慮到那些具有壟斷地位的市場參與者會利用他們的強勢地位操縱市場。

不過，Fatfish 網路集團首席執行官 Kin-Wai Lau 在接受 CNBC 採訪時發表意見稱，市場正在經歷的是比特幣和密碼存量的「第二波反彈」，這是由機構投資進入和採用推動的強勁需求浪潮。對於早期採用者和對該行業感興趣的人來說，這通常是一個積極的信號。

他表示：

「我認為 SEC 批准 ETF 是個時間問題。這只是一個組織能夠在監控和流動性方面提供全面工具的問題。」

截止發稿，數位貨幣全線下跌，其中比特幣跌幅已擴大至 4.77%。