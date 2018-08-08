川普想讓原油出口歸零 伊朗：美國人「應該知道後果」

伊朗媒體今 (8) 日引述伊朗外交部長 Mohammad Javad Zarif 的說法指出，美國想讓伊朗原油出口「歸零」的計畫，不可能成功，美國人「應該知道後果」。

台北時間週三下午 5 點 23 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.01%，至每桶 74.64 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.03%，至每桶 69.18 美元。

布蘭特原油期貨來到每桶 74.64 美元。(圖：翻攝自 CNBC)

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，對伊朗實施首波經濟制裁，以金融交易為主，並預計於 11 月 4 日，執行第 2 波制裁，主要目標為石油、石化產業。

美國要求其他國家，自 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。

根據路透社報導，Mohammad Javad Zarif 表示，若美國人繼續抱持這種過分簡單、不可能實現的想法，「那他們應該知道後果」。

Zarif 稱，美國人別以為，「伊朗無法出口原油，其他國家就可以。」

伊朗總統 Hassan Rouhani 上個月示警，若伊朗原油無法出口，伊朗會考慮封鎖荷莫茲海峽，讓沙烏地阿拉伯、科威特等國的石油，「通通出不了波斯灣」。

美國總統川普日前於推特寫道，美國對伊朗祭出的制裁，可謂「史上最強烈」。

川普強調，這波制裁會在 11 月「升級」，「與伊朗做生意者，就別想和美國做生意，我為的是世界和平。」