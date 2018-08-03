比特幣跌破100日均線 估將測試7200美元

受南韓加密貨幣交易所減稅優惠將遭取消一事影響，比特幣價格下挫，已跌破 100 日均線，估將測試 7200 美元支撐關卡。

台北時間週五 (3 日) 晚間 7 點 49 分，CoinDesk 數據顯示，比特幣下跌 2.26%，至 7364.62 美元；以太幣下跌 0.38%，至 411.06 美元；萊特幣下跌 1.25%，至 75.36 美元；瑞波幣上漲 1.64%，至 0.44 美元。

比特幣於 7 月出現一波反彈，一度衝上 8400 美元；不過，在美國證券交易委員會 (SEC)，否決比特幣 ETF 申請後，漲勢便隨之止步。

南韓政府週一表示，加密貨幣交易無法創造附加價值，因此將修改現行稅法，將加密貨幣交易所，排除在可適用高額減稅優惠的初創、中小企業之外。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman)，近期於《紐約時報》專欄文章中質疑，加密貨幣狂熱份子，使用最新科技，打造「300 年前的貨幣體系」，所為何事？解決哪些問題？「我至今仍未看到答案」。

克魯曼直言，加密貨幣沒有任何背書，與現實生活無直接關聯；其價值來自「自我實現的預期」，這意味著，它可能會徹底崩潰。

克魯曼強調，假如投資人心生疑慮，突然開始擔心，比特幣將一文不值，「比特幣就真的會一文不值」。

上述消息使比特幣漲勢止步、價格下挫。

根據 Cryptovest 報導，比特幣已跌破 100 日均線，估將測試 7200 美元，下一支撐關卡為 7000 美元。