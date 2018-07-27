比特幣ETF二度攻堅失敗 比特幣價格挫逾3%

美國證券交易委員會 (SEC) 週四 (26 日) 再次拒絕雙子星加密交易所 (Crypto Exchange Gemini) 創始人 Winklevoss 兄弟的比特幣 ETF 上市請求，並美國證券交易委員會表示這是基於為了保護投資者、防止詐欺和價格操控等行為。

美國證券交易委員會尚未批准任何加密貨幣的 ETF，週四 (26 日) 消息傳來，價格下跌逾 3%，來到 7865.89 美元。

週四 (26 日) 利空消息傳來，價格下跌逾 3%。(圖：coindesk)

早前謠言稱 SEC 最早可能會在 8 月批准此款交易工具，比特幣在本週已達到兩個月以來的高點 8300 美元以上。

去年 SEC 拒絕了 Winklevoss 比特幣信託基金的申請，但在今年 6 月，該集團提交一份規則變更後。美國證券交易委員會表示，他們反對 Winklevoss 的論點，包括比特幣市場對價格操縱具有獨特的抵抗力。

超過四分之三的比特幣發生在美國境外，而且 95% 的交易發生在非美國交易所，SEC 憂心這些詐欺與價格操控行為會在一個不受監管的離岸市場完成。故為了保護投資者、防止詐欺與操控比特幣價格，所以決議再次拒絕 Winklevoss 兄弟的比特幣 ETF 申請。

加上市場人士分析，雙子星加密交易所 (Crypto Exchange Gemini) 市值並不是最高，位居第 41 位，SEC 可能對其公信力存有疑慮。

美國證券交易委員會強調，不贊成不代表否定比特幣或區塊鏈技術的創新或投資價值。