亞電Q2獲利季增逾三成 公司估下半年表現優於上半年

受惠於 PI 供給吃緊、報價上揚，亞洲電材 (4939) 第二季稅後獲利 2890.4 萬元，季增 33.19%，年增 0.63%，單季每股淨利 0.3 元，展望後續，隨旺季到來，PI 持續供不應求，公司預計下半年表現會優於上半年。亞電公告 2018 年第二季稅後獲利 2890.4 萬元，單季每股淨利 0.3 元，累計 2018 年上半年每股淨利 0.52 元。亞電表示，今年以來上游原物料 PI 延續去年漲勢，公司受惠漲價效應，帶動公司出貨量與出貨價穩定攀升；另因公司持續調整產品結構，帶動高毛利產品比重提高，且持續改善產線提高良率降低成本，推升公司本業表現創佳績，但亞電第二季有匯損。另外，市場關注的黑色覆蓋膜及補強版等出貨量持續提升，上半年占亞電整體營收比重分別提高至 16.8% 及 10.5%。



亞電亦公告 7 月合併營收 1.87 億元，較去年同期大幅成長 18.07%。亞電表示，受惠第三季為產業傳統旺季，且因應客戶高頻材料產品需求持續擴大出貨量，加上中國物聯網及車聯網等商機，亦帶動軟性印刷電路板相關材料需求殷切，推升 7 月營收創今年單月營收新高。



亞電也持續進行產品組合優化，包括提升黑色覆蓋膜、補強板與 5G 高頻材料等高毛利率產品比重。亞電強調，未來除加強開發高頻基板含 LCP 及 PI 高頻基板、FRCC、高頻純膠、bondply、高頻覆蓋膜等高頻 5G 材料並提升產能，同時也將著手無線充電基材及車載之應用。展望 2018 年下半年，在 PI 仍供不應求情況下，亞電預估，營運可望超越上半年。



另依據市場估算，PI 新產能預計最快 2019 年下半年才能開出，亞電對於未來發展樂觀可期。由於亞電現階段昆山廠稼動率達 6 至 7 成，公司持續看好 5G 高頻及無線充電基材之應用，為進一步提高產能，目前已在江蘇東台投資設立新廠，預期將於明年第二季完工，待新產能開出，預期亞電營運成長力道將再度浮現。